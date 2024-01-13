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張誌家公祭 穀保幫回憶張99故事

2024/01/13 05:30

張誌家靈堂擺設他穿著球衣、戴上帽子，露出開朗笑容的照片。 （記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前職棒球星張誌家今年元旦在中國猝死，享年43歲，骨灰由家人帶回台灣後，昨在台中市立殯儀館舉行告別式。現場準備他在球場英姿照片，提供親友索取追思，張誌家穀保家商的同學、鄰居和各界友人都前往送他最後一程，昔日同學更穿上99號T恤送別。

張誌家的家祭和公祭在市立殯儀館最大的景福廳舉辦，靈堂放上張誌家露出陽光笑容的照片，公祭時各界友人擠滿大廳。遺孀帶著小孩行禮，最小不到2歲，在媽媽懷中告別父親，令人鼻酸。

張姊回憶說，張誌家到職業隊所做的選擇都是為家庭著想，希望爸媽能過好的生活，讓哥哥、姊姊少一些壓力，也總是很大愛地照顧身邊朋友，過去那些對的、不對的，真的、假的，都不重要了，人生沒有後悔藥，「但你帶來的美好，永遠都在我們的心中。」

張誌家的多位榖保同學都穿上99號T恤參加告別式，到場同學表示，99號是他的代表背號，過去還有張99綽號，他更是天才型運動員，什麼運動一學就會。

告別式參加者眾，前市議員李麗華代表家屬致詞感謝，運動局長李昱叡代表市長出席公祭致意，另有議員蔡耀頡、賴義鍠等人前往致意，警政署長黃明昭亦贈花致意。

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