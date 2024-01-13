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板凳英雄Mr.Lin 國王終結4連敗

2024/01/13 05:30

國王中止4連敗低潮，林書緯（右）生涯得分突破1000分大關。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雖然少了當家球星林書豪坐鎮，新北國王昨靠「奇兵」林力仁轟進5顆三分球、拿17分，加上團隊在決勝節打出25：12的一波攻勢，終場95：80擊敗新竹攻城獅，終結4連敗低潮，以9勝5負戰績續居PLG聯盟第2名。

國王林力仁扮演板凳暴徒，轟進5顆三分球。（PLG提供）

攻城獅昨主場吸引7124名球迷進場，創下PLG例行賽平日賽事最高進場人數紀錄，但6連勝畫下休止符，且錯過排名超越國王的機會，以6勝5負排第3。

林書豪休兵

林力仁跳出來

國王本季同時出戰PLG、東超聯賽，14天有6場比賽要打，林書豪因密集賽程造成左腳踝不適，另名主力李愷諺左膝受傷，牧倫斯左腳出現足底筋膜炎，3人昨都高掛免戰牌。

由於主力頻掛病號，國王近期狀態欠佳，但昨眾志成城，成功一吐怨氣，其中出賽時間零碎的林力仁把握機會，全場三分球8投5中，攻下本土之最的17分，成為致勝功臣。

林力仁表示，「今年教練萊恩給我的任務很特別，就是從板凳出發，讓年輕射手知道正確的投籃時間點，我也是靠不斷練習累積信心，這場正是把訓練的東西拿出來。」

由於國王雙線作戰，林力仁坦言，球隊很想兩邊賽事都打出好成績，只是有時魚與熊掌不能兼得，才會陷入低潮，但他對球隊有信心，「我們都知道自己輸在哪，所以不會調整太久。」

林書緯雙十

達千分里程碑

國王有5人得分達雙位數，林書緯拿16分、10助攻、8籃板，他也成為PLG聯盟第10位生涯得分突破1000分大關的球員，曼尼高拿17分、15籃板，米歇爾有13分，蘇士軒進帳11分。

攻城獅前三節打完追到只差2分，但決勝節開局陷入超過6分鐘的得分乾旱期，最終以15分之差吞敗。克拉15分為全隊最高，艾夫伯拿14分，本土一哥高國豪只得7分。

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