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T1雙神大戰 高雄這尊主宰禁區

2024/01/13 05:30

海神4人得分上雙，其中胡瓏貿（中）加入T1聯盟1000分俱樂部。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神昨在庫薩斯繳30分、邱子軒轟5顆三分彈拿21分的帶領下，以111：86痛宰台北台新戰神，收下2連勝，近6戰拿下5勝，明將於主場對決龍頭中信特攻。

今適逢台灣總統大選，T1和PLG皆休兵，將賽程提早至週五晚間開打，昨在高雄上演「雙神大戰」。海神上半場在庫薩斯帶領下，肆虐對手禁區，半場打完取得51：40領先，且在第3節火力全開，單節掃進32分，擴大到超過20分差距，奠定勝基。

籃板數67:27

海神大勝戰神

海神團隊命中率高達51.3%，三分球命中率40%也優於戰神的23.5%，籃板數甚至以67：27輾壓對手，但美中不足的是團隊出現24次失誤，也令主帥喬伊斯有些不滿意。

海神共4人得分上雙，庫薩斯繳30分，拿下上個月最佳洋將的布銳克曼進帳18分，13助攻。包辦5記三分球的邱子軒說：「這一場從防守做起，盡量幫助球隊，也有把握空擋多出手。」另外，胡瓏貿拿下17分、12籃板，完成在T1聯盟生涯1000分里程碑。

戰神方面，強森、林秉聖和曾薰襄都繳出19分。林秉聖發揮「神偷」實力，打到雙腿抽筋，全場奮力繳出8抄截，追平聯盟單場最高紀錄，但他說：「不管個人數據如何，幫助球隊贏球才是我的首要目標。」

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