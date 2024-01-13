畢爾8記三分球達標 太陽本季首勝湖人

太陽畢爾飆進三分球後直接躺平慶祝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽「三巨頭」合體後昨首度迎戰湖人，畢爾轟進8記三分彈、繳出本季新高37分，助隊以127：109痛宰對手，終止本季對戰3連敗。

三巨頭拚出合體價值

太陽休季透過交易獲得30歲的明星後衛畢爾，和杜蘭特、布克組成「三巨頭」，但他因傷打打停停，和其他兩人的磨合進度也比預期的慢。但他在12月後出賽較為穩定，昨面對湖人打出本季代表作，全場21投14中拿下37分，外加6籃板、4助攻，尤其三分球命中率達8成，展現訓練成效。

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「我在過去5年持續鞭策自己，希望每場比賽能投8到10顆三分球，這也是我和訓練團隊一直在努力的事。」畢爾認為，他此仗狀況很好、很有自信，一旦拿到球都能把握。昨除了畢爾發揮，布克貢獻31分，杜蘭特進帳18分、3抄截。

湖人方面，替補上陣的D.羅素繳全隊最高19分、6助攻，詹姆斯拿下10分、9助攻後表示，目前身體狀況很好，但對方打得非常出色，「當對方同時擁有3個很有威脅性的得分手時，造成我們防守很大壓力，一旦他們磨合好，會是非常強的球隊，尤其他們3個相當出類拔萃。」

騎士和籃網一戰昨在巴黎進行，騎士米契爾繳出45分、12籃板、6助攻、4抄截的全能表現，助隊以111：102收下4連勝。

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