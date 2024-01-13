林俊易扳倒世界第3 「沒想到能贏到現在」

戴資穎晉級馬來西亞賽女單4強。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在超級1000系列馬來西亞公開賽女單8強戰，以21：16、21：15力退中國女將何冰嬌，收下對戰5連勝和4強門票，今和中國奧運金牌陳雨菲搶決賽資格。

林俊易成為台灣晉級超級1000系列男單4強第2人。（資料照）

世界排名第4的戴資穎生涯4度在大馬賽封后，這週先後擊敗華裔美籍的張蓓雯、泰國布莎南，穩穩晉級8強。昨碰上排名第6的何冰嬌，小戴對她取得14勝4負，且賽前拉出對戰4連勝。

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戴資穎抵4強

今抗陳雨菲止敗

戴資穎昨以直落二獲勝，看似游刃有餘，但她認為，這一場表現普通，失誤也比較多，加上場地風向有些不太一樣，掌控上沒有前一戰這麼好。小戴預計今下午1點和世界排名第2的陳雨菲交手，小戴對她取得17勝8負的對戰優勢，但近期吞下4連敗，她認為，接下來的比賽，失誤控制為最重要的課題。

世界排名21的「左手重砲」林俊易，昨以21：12、21：18扳倒高居世界第3的中國亞運金牌李詩灃，締造生涯最佳紀錄，同時成為台灣第2位闖進超級1000系列4強的男單好手，前一人為我國一哥周天成。

林俊易認為，這場表現較過去穩定，戰術也滿成功，但對能闖進8強感到意外，「原本覺得能贏一到兩場就很好了，沒想到能贏到現在。」 他認為，現階段先打好每場球，不去想冠軍，穩穩發揮就好。林俊易今傍晚5點半左右迎戰世界排名第9的丹麥好手安童森，兩人沒有交手紀錄。

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