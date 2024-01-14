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你選總統獅爭霸 6度巧合驚動餅總

2024/01/14 05:30

歷次總統大選年的台灣大賽

7次民選總統

2008年總統大選年，統一獅擊敗兄弟象封王。（資料照）

6進台灣大賽奪4冠

林岳平（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職在過去7次總統大選年的球季，統一獅有6次打進該年台灣大賽，還拿到4次總冠軍，兩項成績都是各隊最多，今年是台灣第8次由公民直選總統，統一能否重返台灣大賽甚至奪冠，將是中職除了恢復6隊規模的另類話題，而獅隊總教練林岳平昨更高呼「很有機會」。

今年是台灣第8次公民直選總統。（資料照）

1996年台灣上演首次公民直選總統，那一年中職由統一拿到隊史第3冠並完成首次2連霸；2000年總統大選首次出現三強鼎立並締造第1次政黨輪替，中職因為味全龍、三商虎相繼解散回到4隊規模，統一打滿7場擊敗興農牛，繼1996年再次奪冠。

2016年總統大選寫下第3次政黨輪替，統一雖在這年中斷連續5次於總統大選年打進台灣大賽的紀錄，但2020年在林岳平接任總教練的第1年就重返台灣大賽，不僅拿下各隊最多的第10次總冠軍，還締造隊史首次從1勝3敗逆轉封王的紀錄。

今年再逢大選

餅總高呼很有機會

林岳平從球員到教練都效力統一，隊史10冠他共參與6次，包括2007-09年的3連霸，統一最近10次打進台灣大賽，他只在2018年因為擔任二軍投手教練缺席，得知球隊與總統大選存在如此巧合，他難以置信地驚呼：「真的假的？有這種事？」

林岳平指出，中職各隊每年都以總冠軍為目標，每隊戰力都會有1個週期循環，統一今年陣容沒有大太變動，大多都有2020-21年打台灣大賽與去年打季後賽的經驗，相對各隊算是比較穩定，「就算今年沒有總統大選，我們要打進台灣大賽，很有機會喔！」

林岳平表示，統一去年沒守住全年戰績第1必須打季後賽，主因之一是下半季傷兵很多，傷兵也是統一這3年最大的困擾，2022年更嚴重到整季幾乎無人倖免，希望今年球員都能保持健康，「受傷是一定會碰到的，希望是在可以掌握的範圍內。」

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