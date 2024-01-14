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標哥當面約定賴神 明年總統府見

2024/01/14 05:30

賴清德（右）去年6月造訪台南球場，和統一獅球團經理何信標暢談「棒球經」。（何信標提供）

總統接見冠軍隊

台南市代表隊在2015年拿下爭取U12世界盃少棒賽的賀寶芙盃少棒賽季軍後，時任台南市長的賴清德還幫小球員戴帽，而照片中的球員正是何信標的兒子何恭慶。（何信標提供）

獅迷之約已兌現一半

賴清德送給統一獅球團經理何信標的簽名球。 （何信標提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今年嶄新的春訓基地亞太棒球村，正是賴清德擔任台南市長時的重大體育政績，而獅隊球團經理何信標昨談及這位熱愛棒球的政治人物充滿感激，還回憶去年季中自己跟賴清德說「明年作伙去總統府」的一段對話。

如今這一語雙關已命中一半，賴清德昨晚順利當選第16任台灣總統，就看獅隊今年能否再拚一座總冠軍，明年前進總統府接受「賴總統」召見。

何信標日前在臉書貼出他在台南球場請賴清德簽名的影片，由於剛好遇上選舉熱潮，也引來球迷討論。「標哥」昨聊起這段去年6月和賴清德的談話仍有滋有味，「那天我先詢問賴副總統的保鑣，可不可以請他幫我簽兩顆球當紀念，結果他一口答應，還跟我聊起獅隊狀況，他真的非常熱愛棒球。」

賴清德不但知道獅隊「外野三鬼」（陳傑憲、蘇智傑和林安可）在去年傷癒合體，還笑說自己前兩年因為都是中信兄弟奪冠，讓身為獅迷的他在總統府接見冠軍隊很尷尬，標哥也立刻巧妙搭話：「明年一起去總統府找你。」

標哥因為工作關係時常遇到賴清德，也記得在他第一次當選台南市長時，自己跟領隊蘇泰安去拜會的情況，「他真的是球迷，我記得他說在唸成大時有去看職棒，還留著當時去看比賽的球票。」而當標哥的兒子何恭慶在2015年入選台南市隊，參加爭取U12世界盃少棒賽代表權的賀寶芙少棒賽時，「賴市長」也替何恭慶戴上球帽、留下珍貴瞬間。

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