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打破潛規則 猿9號投手第一人誕生

2024/01/14 05:30

陳柏豪（資料照，中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿去年交易案將王柏融議約權換給台鋼雄鷹，最終「大王」以3年3600萬加盟，而他在桃猿隊空缺已久的「9號」，今年出現新的繼承者，由新同學陳柏豪披上這個背號。

王柏融（資料照）

前樂天主砲陳俊秀休季行使自由球員權利，最終轉戰中信兄弟，桃猿在球員補償相中在冬季聯盟好投的陳柏豪。過去在中信披上83號的他，據悉選9號作為新背號，成為隊史首位9號投手。

「9號」對桃猿有特殊意義，過去是王柏融的背號，由於他在國家隊穿9號、生日又是9月9日，2015年加盟桃猿時，由前教練陳該發將9號傳承給他，大王也用「4割男」的表現打響名號。

沒說9號不能選

陳柏豪將披上身

王柏融在2018年底加盟日本火腿後，桃猿就一直空著9號。去年8月將議約權交易給台鋼時，時任領隊的浦韋青曾說，隊友跟球迷對9號還有情感和期待，或許還會維持空號一段時間，但也透露並未跟球員說9號不能選。

如今王柏融確定加盟台鋼，同時披上綠色的9號，亦讓「桃猿的9號大王」走向歷史，陳柏豪將是繼陳該發和王柏融後，隊史第3位穿上9號的球員。

「9號」在中職有強力左打印象，王柏融、羅敏卿和林益全都長期穿過。其中，林益全前年轉戰獅隊時，因9號主人是李丞齡，決定改穿99號，而李丞齡去年休季突然引退，林益全是否會穿回9號，獅隊領隊蘇泰安昨指出，林益全沒有提出，已有新秀選擇此背號。

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