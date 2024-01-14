猿不留藍天勇 超級球探變心

猿隊10多年資歷資深球探藍天勇（右二）確定加入味全龍。 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕休賽季期間，樂天桃猿的「全猿逃走中」戲碼備受球迷討論，昨又爆出去年底猿隊不續約的昔日球探部門重要成員藍天勇要加入衛冕軍味全龍，龍隊領隊丁仲緯隨後證實已簽約。

藍天勇在猿隊深耕多年，2012年起就擔任球探工作，任內操盤選進不少猿隊奪冠的重要成員，包括陳俊秀、王柏融、朱育賢、藍寅倫等人，更一度升任副領隊，但去年起降為一般球探，季後更未獲留任。

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丁仲緯指出，雙方這陣子開始接觸，藍天勇到任後預計擔任球探，而球隊編制將有3位球探。藍天勇昨則感謝丁仲緯、副領隊曲信恩，讓他繼續留在棒球圈努力。

猿隊去年一路挺進到台灣大賽才鎩羽而歸，季後卻有多位戰將出走，包括自由球員轉隊中信兄弟的陳俊秀，和60人名單外的郭永維、賴鴻誠轉戰台鋼，蘇俊羽、游朝惟則受富邦悍將之邀參與測試。據傳，猿隊在保留名單外還有選手，準備接受他隊測試。

猿隊預計24日開訓才一併公布保留名單外的回簽選手，副領隊沈鈺傑說：「選手接受測試是權利，赴他隊測試但未簽約的選手，我們有一併討論，在此之前如果有鎖定人選，也會提前跟選手告知。」

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