自由日日shoot》中職跟進縮時演出 執法徹底才有好戲

大聯盟實施縮時政策，去年平均場均時間為近10年來新低的2小時40分，比起中職去年3小時20分勝出甚多。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕考量球迷觀賽體驗，大聯盟近幾年縮時政策成效顯著，中職前年起也加裝投球計時器，卻因成效不彰被批評淪為「裝飾用」，9局比賽平均時間還比前一年多3分鐘。中職今年決定參酌大聯盟，壘上有人時亦計時，縱有良法美意，倘若匆忙上陣，仍然未加嚴格執行，成效將被打折扣，甚至畫虎不成反類犬。

前年加裝計時器 成效不彰

大聯盟早就意識比賽拖太久，不被新世代球迷所接受，直接影響票房收入和電視收視率，因此推出一系列搶救措施，光是去年縮時規定不少，包括投手壘上無人時15秒內投球、壘上有人20秒，打者則要在剩下8秒前進入打擊區，而壘上有人時，投手每打席只能退開投手板2次。

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一連串縮時政策後，大聯盟去年平均場均時間為近10年來新低的2小時40分，和中職去年3小時20分相比，堪稱「夢幻數據」。大聯盟官方更認定，2小時30分鐘會是最理想的比賽時間，因此今年擬再把壘上有人投球限時20秒再縮為18秒。

日職也想加快比賽速度，儘管去年宣布不跟進投球計時器，但徹底執行打者接續站上打擊區要在30秒內完成，去年日職平均比賽時間為3小時7分，也比中職平均每場快13分鐘。

壘上有人也計時 最大變革

美日職推行縮時新制時，難免也會遇到傳統派反對意見，認為訂定太多規定只會讓球隊、球員作戰綁手綁腳，違反棒球傳統樣貌。但美日在新制上路前都會經過不斷討論、測試過程，確保可行性後才會推上第一線實施，態度相對嚴謹。

中職參考大聯盟，今年導入的縮時政策最大重點在壘上有人也計時，另一大變革則是突破僵局制。祕書長楊清瓏表示，聯盟本來提出壘上無人18秒、壘上有人23秒的參考韓職方案，最終討論為壘上無人維持20秒、壘上有人25秒，而突破僵局制10局二壘有人，則是參考大聯盟。

裁判、設備都須接軌

中職借鏡先進職棒國家，與時俱進之外，實施前若不能全盤演練，包括教練、球員、裁判都必須調整腳步跟上車，相關器材設備也必須更新，始能讓新規定發揮預期效果。更重要的是必須嚴格執行，不要像去年有後援投手經統計前80場平均壘上無人時24秒才出手，都顯示出執法的不徹底，唯有貫徹力行，才能確實達到縮時、緊湊的職棒比賽，也才會成為球迷之福。

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