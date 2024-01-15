晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》中職跟進縮時演出 執法徹底才有好戲

2024/01/15 05:30

大聯盟實施縮時政策，去年平均場均時間為近10年來新低的2小時40分，比起中職去年3小時20分勝出甚多。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕考量球迷觀賽體驗，大聯盟近幾年縮時政策成效顯著，中職前年起也加裝投球計時器，卻因成效不彰被批評淪為「裝飾用」，9局比賽平均時間還比前一年多3分鐘。中職今年決定參酌大聯盟，壘上有人時亦計時，縱有良法美意，倘若匆忙上陣，仍然未加嚴格執行，成效將被打折扣，甚至畫虎不成反類犬。

前年加裝計時器 成效不彰

大聯盟早就意識比賽拖太久，不被新世代球迷所接受，直接影響票房收入和電視收視率，因此推出一系列搶救措施，光是去年縮時規定不少，包括投手壘上無人時15秒內投球、壘上有人20秒，打者則要在剩下8秒前進入打擊區，而壘上有人時，投手每打席只能退開投手板2次。

一連串縮時政策後，大聯盟去年平均場均時間為近10年來新低的2小時40分，和中職去年3小時20分相比，堪稱「夢幻數據」。大聯盟官方更認定，2小時30分鐘會是最理想的比賽時間，因此今年擬再把壘上有人投球限時20秒再縮為18秒。

日職也想加快比賽速度，儘管去年宣布不跟進投球計時器，但徹底執行打者接續站上打擊區要在30秒內完成，去年日職平均比賽時間為3小時7分，也比中職平均每場快13分鐘。

壘上有人也計時 最大變革

美日職推行縮時新制時，難免也會遇到傳統派反對意見，認為訂定太多規定只會讓球隊、球員作戰綁手綁腳，違反棒球傳統樣貌。但美日在新制上路前都會經過不斷討論、測試過程，確保可行性後才會推上第一線實施，態度相對嚴謹。

中職參考大聯盟，今年導入的縮時政策最大重點在壘上有人也計時，另一大變革則是突破僵局制。祕書長楊清瓏表示，聯盟本來提出壘上無人18秒、壘上有人23秒的參考韓職方案，最終討論為壘上無人維持20秒、壘上有人25秒，而突破僵局制10局二壘有人，則是參考大聯盟。

裁判、設備都須接軌

中職借鏡先進職棒國家，與時俱進之外，實施前若不能全盤演練，包括教練、球員、裁判都必須調整腳步跟上車，相關器材設備也必須更新，始能讓新規定發揮預期效果。更重要的是必須嚴格執行，不要像去年有後援投手經統計前80場平均壘上無人時24秒才出手，都顯示出執法的不徹底，唯有貫徹力行，才能確實達到縮時、緊湊的職棒比賽，也才會成為球迷之福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。