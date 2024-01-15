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計時出手 悍將春訓按表操課

2024/01/15 05:30

去年上半季前80場數據統計，悍將壘上無人投球最慢是陳仕朋20秒。（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職日前於總教練會議通過5項加快比賽的新規定，影響最大的是壘上有人時投手須在25秒內投球、富邦悍將投手教練郭勇志認為，縮時已經成為潮流與趨勢，會利用春訓協助選手修正並盡快適應。

富邦悍將投手教練郭勇志認為，縮時已經成為潮流與趨勢。（資料照）

郭勇志指出，10日總教練會議結束就得知這些新規定，因應球季開打就要正式實施，春訓期間會協助選手修正，希望在最短時間內適應，「應該不會等到自辦熱身賽，南下嘉義後的第1次牛棚練投，就會讓投手在限時的情境下投球。」

悍將壘上有人，投手出手最慢的是岳少華38秒，次為江少慶（見圖，資料照）32秒。

協助投手適應

擺計時器限時

根據富邦教練團初步規劃，春訓牛棚練投會擺放計時器，讓投手清楚看到秒數倒數，守備練習會從投手上投手丘就開始測時，室內課也會找範例與投手討論，並增加突破僵局制的演練，PitchCom對暗號溝通雖有實質幫助，若決定使用需要時間適應。

去年上半季有份前80場的數據統計，富邦壘上無人投球最慢是陳仕朋20秒，若是壘上有人，最慢是岳少華38秒，江少慶32秒、陳仕朋31.3秒在先發投手只比伍鐸34秒稍快，郭勇志覺得，新規定會造成哪些影響，選手應該都很清楚。

郭勇志：

縮時是趨勢只會遞減

郭勇志表示，投手都有自己的投球節奏，他比較納悶的是壘上無人要花20秒出手，可能是想法或小動作比較多，日積月累形成習慣，「如果是小動作，沒必要的就不要再做，譬如摸頭、摸帽沿、慢慢走啦，要在限時內做完投球該有的準備。」

郭勇志認為，新規定剛開始實施難免比較混亂，大聯盟去年季初一樣有很多選手還在摸索很不習慣，等時間長了慢慢就會適應，既然縮時已是棒球潮流，未來趨勢只會遞減，選手想在球場上存活就必須面對改變。

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