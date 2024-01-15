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張育成打日職假消息！下一步未定

2024/01/15 05:30

張育成傳言簽約日職橫濱，經紀公司證實是假消息。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕和中信兄弟合約結束後，前中信兄弟總教練林威助昨現身台體大棒球場，和日職樂天金鷲育成球員永田颯太郎相見歡；前天深夜傳出簽約日職橫濱消息的張育成，昨則被經紀公司證實是假消息。

和美職多支球隊洽談中

社群媒體X昨傳出張育成和橫濱簽約、阪神本也鎖定但轉移目標等訊息，張育成經紀團隊昨澄清，不僅和日職簽約相關消息有誤，日前韓職球隊接觸的消息也是假的。

所屬經紀團隊透露，張育成目前在台中自主練習，預計月底赴美繼續訓練，合約則透過美國經紀公司處理，目前和美職為主的多支球隊在洽談，也有中職球隊接觸，但須等美國方面消息確定，再和中職球隊交換想法。

林威助現身台體大球場

去年季中閃電遭撤換、現為自由身的林威助，則在個人社群透露，他受國中同學、也是台體大總教練林宗毅之邀，和永田颯太郎一起練球。

永田颯太郎2019年來台就讀台體大，前年日職育成選秀會上被樂天金鷲在第4輪指名。林威助指出，很高興和永田選手一起切磋球技，他也鼓勵對方：「年輕選手潛力無窮，只要堅定信念，拿出禮儀、尊重、態度在球場上一定會有所進步，預祝永田選手在新的一年能順利、更上一層樓。」

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