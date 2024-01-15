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富藍戈續披藍衫 曾峻岳稱兄弟

2024/01/15 05:30

悍將和富藍戈完成續約，是本季第1個敲定的洋將。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將昨宣布和富藍戈完成續約，是悍將本季第1個敲定的洋將，將和曾峻岳續組後防連線。由於妻子已接近預產期，富藍戈將等小孩出生後、預計2月初返台報到，他也透過球團表示，很開心能再度回到台灣。」

富藍戈昨在個人IG上以西班牙文和英文表示：「很開心在這裡宣布我們將會回到台灣。」並貼上台灣國旗，曾峻岳隨即回應：「my brother！」

用後援洋投 目前僅悍將

富邦是目前唯一簽下後援洋投的球隊，其它5隊除了台鋼表態要用洋投擔任終結者，味全、樂天、統一、中信都用先發洋投。

面對每週5場比賽，富邦如果登錄富藍戈，必須有3名本土先發，除了江少慶和陳仕朋，還需要穩定的第5號先發，去年重返先發輪值的江國豪是優先人選，新人黃子宸和黃保羅也有機會。

今年是富藍戈效力富邦的第3個球季，前年曾投出破中職紀錄的161公里球速，去年出賽52場累計5勝4敗9救援17中繼，66.1局投出71次三振，只有13次四壞球，被擊出38支安打，防禦率0.95、被上壘率0.77，並創下連續49.1局無自責分紀錄，獲選8月投手MVP。

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