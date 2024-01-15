日韓6球星入札 錢途飆漲

日前入札小熊隊的今永昇太，年均薪翻漲13倍。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟休季有6名日韓球星行使入札制度，全數成功赴美，薪資相較去年翻倍不少，其中以巨人隊的南韓打者李政厚年均薪高出22倍為最多，小熊隊今永昇太多13倍是日本最多，「錢」途一片光明。

李政厚年均薪翻22倍

今永昇太成長13倍

日韓休季共有山本由伸、松井裕樹、今永昇太、上澤直之、李政厚和高祐錫完成入札，只有上澤僅簽小聯盟合約，其他都獲得大聯盟約。李政厚去年薪資為11億韓元（約2600萬台幣），季後以6年1.13億美元加盟巨人，年均薪高達1883萬美元（約5.8億台幣）。

請繼續往下閱讀...

山本由伸上季年薪已是日職頂尖的6.5億日圓（約1.4億台幣），季後跟道奇隊簽下12年3.25億美元，年均薪2700萬美元（約8.3億台幣），仍成長約6倍；今永昇太更從1.4億日圓（約3000萬台幣）飆到年均薪1325萬美元（約4.1億台幣）；松井裕樹僅簽5年2800萬美元，相較去年仍多3.2倍。

大聯盟展現規格不同的超大市場，休季豪砸5億2350萬美元網羅6名日韓球星，幾乎每人都是億元富豪，今後懷抱「美國夢」的球星將會越來越多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法