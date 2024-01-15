晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

日韓6球星入札 錢途飆漲

2024/01/15 05:30

日前入札小熊隊的今永昇太，年均薪翻漲13倍。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟休季有6名日韓球星行使入札制度，全數成功赴美，薪資相較去年翻倍不少，其中以巨人隊的南韓打者李政厚年均薪高出22倍為最多，小熊隊今永昇太多13倍是日本最多，「錢」途一片光明。

李政厚年均薪翻22倍

今永昇太成長13倍

日韓休季共有山本由伸、松井裕樹、今永昇太、上澤直之、李政厚和高祐錫完成入札，只有上澤僅簽小聯盟合約，其他都獲得大聯盟約。李政厚去年薪資為11億韓元（約2600萬台幣），季後以6年1.13億美元加盟巨人，年均薪高達1883萬美元（約5.8億台幣）。

山本由伸上季年薪已是日職頂尖的6.5億日圓（約1.4億台幣），季後跟道奇隊簽下12年3.25億美元，年均薪2700萬美元（約8.3億台幣），仍成長約6倍；今永昇太更從1.4億日圓（約3000萬台幣）飆到年均薪1325萬美元（約4.1億台幣）；松井裕樹僅簽5年2800萬美元，相較去年仍多3.2倍。

大聯盟展現規格不同的超大市場，休季豪砸5億2350萬美元網羅6名日韓球星，幾乎每人都是億元富豪，今後懷抱「美國夢」的球星將會越來越多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。