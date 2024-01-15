馬來西亞公開賽》惜敗球后奪亞軍 小戴登世界第3

戴資穎和今年賽季首冠失之交臂，不過世界排名仍將上升至第3。 （Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎昨在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽女單決賽，以21：10、10：21、18：21遭到南韓世界球后安洗瑩逆轉，和今年賽季首冠失之交臂，不過她還是有收穫，明天世界排名更新將上升至第3。

南韓世界球后安洗瑩（左）逆轉戴資穎，奪下馬來西亞羽球公開賽女單冠軍。（Badminton photo提供）

戴資穎第一局趁安洗瑩不穩很快取得領先，她手感持續加溫，僅花13分鐘先下一城；只是去年勇奪10冠的安洗瑩第二局回穩，把戰線延長。

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4站超級1000賽事 安洗瑩首位女單大滿貫

進入決勝局，安洗瑩、戴資穎不分軒輊，就看誰的表現更加沉穩，而小戴13：14發生幾次失誤，形成13：18落後，雖然回敬5：1攻勢追到18：19，關鍵時刻卻把球打到界外，尋求鷹眼挑戰也失敗，讓手握賽末點的安洗瑩有驚無險收下勝利，小安生涯首度大馬賽封后，也是史上第一位在大馬、全英、印尼、中國4站超級1000賽事都奪冠的女單球星。

遭強敵逆轉的戴資穎坦言，第三局無法率先取得領先優勢，導致後面壓力變得更大。不過，小戴在大馬賽連續打敗中國何冰嬌、陳雨菲，證明仍有競爭力，且亞軍進帳1萬200分，積分將上升至9萬3736分，超越在大馬賽衛冕失利日本山口茜的9萬3517分，小戴以219分之差超車，繼2023年3月後再次登上世界第3。

戴資穎真心喜歡在大馬比賽，很感謝許多球迷在場邊為她加油打氣，而她生涯大馬賽共獲4冠，依舊是幸運地；小戴16日再戰印度公開賽，首輪對手是中國女將高昉潔。

安童森超級1000賽事首封王

男單方面，世界排名第9的丹麥安童森以21：14、21：13擊敗世界排名第6的中國石宇奇，生涯首度在超級1000賽事封王。

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