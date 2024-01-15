主場19連勝 綠衫軍隊史新猷

塞爾提克在J.布朗（左）32分帶領下擊敗火箭，寫下主場19連勝隊史新猷。（美聯社）

J.布朗32分 擊落火箭

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然「雙探花」之一的塔圖姆接連吞T被趕出場，勝券在握的塞爾提克在J.布朗32分帶領下，照樣以145：113擊落火箭，東霸天本季主場金身不敗，19連勝再寫隊史新猷，也是聯盟首支30勝勁旅。

面對前教頭烏杜卡執教的火箭，布朗次節狂轟15分拉開差距，綠衫軍易籃後搶攻施壓，第4節甚至領先多達36分，勝負提前底定，不但延續TD花園主場必勝氣勢，連同上季甚至已經連贏26場，形成銅牆鐵壁客軍難越雷池一步。此役布朗火力冠絕全場，另有6籃板、2抄截，一吐前役慘敗給公鹿的悶氣，「當時客場我們未處最佳狀態，如今得捍衛主場保持不敗。」

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至於留下27分、8籃板的塔圖姆，第4節不滿哨音頻向裁判抱怨，連領技術犯規慘遭驅逐出場，對此綠衫軍一哥解釋：「我有自知之明，了解比賽時間和分數。勝負差不多底定，我必須為自己挺身而出。」塞爾提克總帥馬祖拉表示，全隊第3節提升防守強度，進攻端也展現火力，並表態力挺自家人，「在NBA，你必須保護自己，我也得保護我的球員。」

K.湯三分球榜 史上第7

此外，當家射手柯瑞輪休，勇士118：129敗給公鹿，K.湯普森三分彈17投6中、貢獻21分，職業生涯累計2342個三分球，仍超越湖人球星詹姆斯，暫居聯盟史上第7名。

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