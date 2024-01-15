晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

主場19連勝 綠衫軍隊史新猷

2024/01/15 05:30

塞爾提克在J.布朗（左）32分帶領下擊敗火箭，寫下主場19連勝隊史新猷。（美聯社）

J.布朗32分 擊落火箭

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然「雙探花」之一的塔圖姆接連吞T被趕出場，勝券在握的塞爾提克在J.布朗32分帶領下，照樣以145：113擊落火箭，東霸天本季主場金身不敗，19連勝再寫隊史新猷，也是聯盟首支30勝勁旅。

面對前教頭烏杜卡執教的火箭，布朗次節狂轟15分拉開差距，綠衫軍易籃後搶攻施壓，第4節甚至領先多達36分，勝負提前底定，不但延續TD花園主場必勝氣勢，連同上季甚至已經連贏26場，形成銅牆鐵壁客軍難越雷池一步。此役布朗火力冠絕全場，另有6籃板、2抄截，一吐前役慘敗給公鹿的悶氣，「當時客場我們未處最佳狀態，如今得捍衛主場保持不敗。」

至於留下27分、8籃板的塔圖姆，第4節不滿哨音頻向裁判抱怨，連領技術犯規慘遭驅逐出場，對此綠衫軍一哥解釋：「我有自知之明，了解比賽時間和分數。勝負差不多底定，我必須為自己挺身而出。」塞爾提克總帥馬祖拉表示，全隊第3節提升防守強度，進攻端也展現火力，並表態力挺自家人，「在NBA，你必須保護自己，我也得保護我的球員。」

K.湯三分球榜 史上第7

此外，當家射手柯瑞輪休，勇士118：129敗給公鹿，K.湯普森三分彈17投6中、貢獻21分，職業生涯累計2342個三分球，仍超越湖人球星詹姆斯，暫居聯盟史上第7名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。