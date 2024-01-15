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PLG》野獸穩軍心 勇士止2連敗

2024/01/15 05:30

勇士老將林志傑（中）在關鍵時刻上陣穩定軍心，幫助球隊踢館成功。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士38歲洋將強森、41歲林志傑昨展現老將價值，率隊在客場台中洲際迷你蛋以94：84擊敗地主夢想家，終結2連敗，並賞給夢想家本季首次2連敗。

強森末節挺身 強攻10分

上季助勇士完成3連霸並榮膺FMVP殊榮的強森因有傷在身，本季在場上變得客氣，只是此役塞瑟夫深陷犯規麻煩，他挺身而出繳出22分、16籃板，並在第四節接連抓下進攻籃板，單節進帳10分，成為止敗功臣。辛特力18分、14籃板，林志傑挹注11分。

勇士主帥許晉哲希望藉由此仗谷底反彈，並揮別連敗低潮，而勇士本季最大問題是第四節容易當機，甚至遭對手逆轉，為避免悲劇重演，許總刻意讓林志傑留在場上穩定軍心。

許晉哲表示，林志傑在場上比較令他放心，仍希望年輕球員能重拾信心，別讓傑哥太累。勇士贏球後戰績6勝7敗，重回聯盟第4。

鋼鐵人14記三分彈轟猿

另場比賽，高雄鋼鐵人洋將鐵米23分、銳米17分及本土張伯維15分、王律翔13分，且團隊共砍進14顆三分球，以91：82氣走地主領航猿，本季首次2連勝，迄今3勝有2勝是領航猿貢獻。

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