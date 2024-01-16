跟團考察巴黎奧運 鄭世忠︰完善台將後勤支援

中華奧會組成巴黎奧運會賽前考察團，隨行出訪的體育署長鄭世忠表示，實地瞭解奧運設施和環境，希望提供台灣選手更完善後勤支援。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運倒數193天，中華奧會組成的賽前考察團於當地時間14日上午抵達巴黎，立即頂著寒風參訪奧運比賽場館，預計也將參訪籌備會和新建的選手村，另安排為選手準備的後勤中繼站。隨行出訪的體育署長鄭世忠表示，實地瞭解奧運設施和環境，希望提供台灣選手更完善後勤支援，讓選手全力發揮更好的表現。

租高級飯店當中繼站

奧運考察團抵達後，陸續參觀拳擊、輕艇及划船、跆拳道、射箭等場地，並且前往預定作為團本部中繼站的長榮桂冠巴黎飯店，已租用40個房間，作為代表隊後勤支援、醫療照護等。不過長榮桂冠酒店無法開伙，代表團另於附近租用公寓及運動中心，鄭世忠表示，包括運科儀器、重量訓練器材、私人診所都會進駐為選手服務。

請繼續往下閱讀...

射箭、跆拳場地 美侖美奐

巴黎奧運考察團成員包括體育署、中華奧會、國訓中心、運科中心及培訓隊教練和媒體等共31人，實地參訪奧運競賽場館外加選手村，教練包括黃智勇、林育信、劉文等、王凌華、孫念華、劉佳城等人。

巴黎繼1900、1924年後相隔100年第3次舉行奧運，許多場地安排極為特殊，例如射箭場在榮軍院，規畫史上最美的射箭場，跆拳道在美侖美奐的大皇宮，都令人耳目一新，奧運比賽的可看性將不僅止於比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法