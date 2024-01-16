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力與美結合 開箱巴黎奧運場地

2024/01/16 05:30

巴黎榮軍院為射箭場館。 （特派記者王元鴻攝）

榮軍院

跆拳道場館在巴黎大皇宮。（特派記者王元鴻攝）

射箭 觀眾約8000個座位，距選手村車程約40分鐘

考察團參訪輕艇場地。 （特派記者王元鴻攝）

射箭場的比賽地點在榮軍院（Esplanade des Invalides）的綠地上，位於巴黎市的核心地帶，榮軍院始建於1687年，包括軍醫院和退伍軍人住所，建築群還包括巴黎軍事博物館，展出法蘭西軍隊歷史和紀念碑，拿破崙之墓也在此地，大面積青翠草皮一直延伸到塞納河畔，是巴黎人和遊客散步、運動或休閒的場所，奧運時射箭場地就在榮軍院前的草皮上，以氣勢恢宏的新古典建築為背景，堪稱奧運史上最美的射箭比賽場。

巴黎大皇宮

跆拳道 觀眾席約8000個座位，距選手村車程約36分鐘

與榮軍院隔著塞納河的巴黎大皇宮（Grand Palaos），原是為了1900年舉辦世界博覽會而建，舉世聞名的建築鉅作，氣派雄偉的建築外觀和玻璃頂棚聞名，最新的任務是即將登場的2024年巴黎奧運跆拳道比賽，原訂去年就該整修完成，但至今仍在施工圍籬中無法對外開放，不過屆時在博物館等級的場地中舉辦跆拳道比賽，非常令人期待。

馬恩河畔

韋爾水上運動中心

輕艇、划船 觀眾席12000-24000席，距選手村車程約46分鐘

奧運輕艇和划船賽場地在馬恩河畔韋爾水上運動中心（Vaires-sur-Marne Nautical Stadium）舉行，比賽場地緊臨展演場館，還附設住宿設施，選手移地訓練時可就近投宿練習，巴黎奧運時將使用300公尺和150公尺激流水道，與2200公尺的競速水道，台灣奧運考察團抵達水上運動中心時，氣溫約攝氏-3度，仍有許多選手頂著寒風練習。

巴黎北方體育館

距選手村車程約35分鐘

2024年巴黎奧運拳擊比賽預賽安排在巴黎北方體育館（North Paris Arena）舉行，屬於較偏遠的比賽場地，位於塞納聖丹尼的維勒班特（Villepinte）廣大的展示中心，選手得通過預賽考驗，決賽將挺進羅蘭蓋洛斯的擂台。

2024 巴黎奧運會吉祥物

巴黎奧運的吉祥物弗里吉（Phryges），以象徵自由的弗里吉亞帽（Phrygian caps）為靈感，又稱自由之帽。在法國歷史上的許多重大事件中，皆有弗里吉亞帽的身影，與人民肩並肩作戰，共同經歷了許多世事變化。

（特派記者王元鴻）

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