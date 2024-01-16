晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

產後首復出 大坂澳網惜敗

2024/01/16 05:30

大坂直美澳網女單出師不利。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「日本小威」大坂直美產後復出，首度回歸澳洲網球公開賽，可惜女單出師不利，4：6、6：7（2：7）不敵老經驗的法國16種子賈西亞，兩屆澳網冠軍的前世界球后無緣開胡。

大坂直美坐擁4座大滿貫金盃，其中2019、2021年就在墨爾本公園拿下，她因心理健康問題，加上懷孕生女，休息15個月才在布里斯本重返賽場，次輪3盤不敵捷克前球后普利絲可娃，如今澳網未能開胡，已吞2連敗，也讓賈西亞回報2021年澳網次輪輸球之仇，賽後她說：「我非常尊重大坂直美，她有個了不起的職業生涯，也經歷了很多，很高興她回來，並希望她可以享受網球樂趣。產後6個月，她已經打得很棒，我們必須小心！」

至於會外賽晉級的雅絲特蓮絲卡大爆冷門，6：1、6：2扳倒去年溫布頓錦標賽冠軍的捷克第7種子萬卓索娃，這位烏克蘭好手也成為澳網史上首位面對Top10只掉3局的會外賽黑馬。

去年和前年男單亞軍的西西帕斯、梅德維夫，初登場都4盤逆轉勝。希臘第7種子西西帕斯5：7、6：1、6：1、6：3氣走比利時「幸運輸家」伯格斯，連6年挺進澳網64強。梅德維夫雖因高溫陷入苦戰，不過法國對手阿特曼嚴重抽筋退賽，讓俄國第3種子5：7、6：2、6：4、1：0領先時提前出線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。