產後首復出 大坂澳網惜敗

大坂直美澳網女單出師不利。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「日本小威」大坂直美產後復出，首度回歸澳洲網球公開賽，可惜女單出師不利，4：6、6：7（2：7）不敵老經驗的法國16種子賈西亞，兩屆澳網冠軍的前世界球后無緣開胡。

大坂直美坐擁4座大滿貫金盃，其中2019、2021年就在墨爾本公園拿下，她因心理健康問題，加上懷孕生女，休息15個月才在布里斯本重返賽場，次輪3盤不敵捷克前球后普利絲可娃，如今澳網未能開胡，已吞2連敗，也讓賈西亞回報2021年澳網次輪輸球之仇，賽後她說：「我非常尊重大坂直美，她有個了不起的職業生涯，也經歷了很多，很高興她回來，並希望她可以享受網球樂趣。產後6個月，她已經打得很棒，我們必須小心！」

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至於會外賽晉級的雅絲特蓮絲卡大爆冷門，6：1、6：2扳倒去年溫布頓錦標賽冠軍的捷克第7種子萬卓索娃，這位烏克蘭好手也成為澳網史上首位面對Top10只掉3局的會外賽黑馬。

去年和前年男單亞軍的西西帕斯、梅德維夫，初登場都4盤逆轉勝。希臘第7種子西西帕斯5：7、6：1、6：1、6：3氣走比利時「幸運輸家」伯格斯，連6年挺進澳網64強。梅德維夫雖因高溫陷入苦戰，不過法國對手阿特曼嚴重抽筋退賽，讓俄國第3種子5：7、6：2、6：4、1：0領先時提前出線。

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