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狂燒11億擺陣 台鋼一軍亮牌

2024/01/16 05:30

交易來的人氣球星王柏融，將成為台鋼雄鷹重要班底。（資料照）

17日正式在高雄成軍

台鋼雄鷹一軍賽1場都還沒打，已狂燒逾11億資金。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹從前年6月加盟中職至今，一軍賽1場都還沒打已狂燒逾11億資金，17日正式在高雄舉行成軍儀式之前，領隊劉東洋坦言，「球隊從無到有，一路走來真的很不容易，集團謝裕民會長的全力支持與投入很重要。」

所費不貲 初期經營辛苦

台鋼雄鷹臨門一腳，讓中職相隔15年再現6隊爭霸局面，然而進軍中職所費不貲，「基本消費」包括經營保證金3.6億、加盟金1.2億與地方棒球振興基金1億，若再加上兩次擴編選秀支付5250萬權利金，兩次季中選秀簽約金至少5500萬，添購兩台球隊大巴士共花2400萬，另有各項裝備器材、人事費用與食衣住行等營運成本，粗估3億起跳，上述花費就已破11億。

持續注資 打造堅強戰力

2013年底中信花4億買下人氣球隊兄弟象，隔年光是票房就有至少7000萬進帳。劉東洋表示，與買下現成球隊立即有收入不同，台鋼從無到有投入大量資金，至今還沒打一軍賽故收入有限，初期經營確實比較辛苦，不過仍會持續投入資源，打造更堅強的戰力。

斥資逾1億 整修訓練基地

台鋼持續投入重金，18日在高雄國慶青埔球場開訓，未來訓練基地將移至高苑科大，台鋼集團斥資逾1億整修球場，並建置室內練習場、球員宿舍和球團辦公室，目前已動工，預計1年內完工；去年台鋼集團捐資5億讓高苑科大浴火重生，同時向教育部申請改名「台鋼科技大學」，下月可望拍板定案。

劉東洋指出，高苑科大球場經整修且週邊設施建構完成後，整體訓練環境絕對會讓大家耳目一新，未來希望透過中職聯盟審核機制，納入二軍比賽場地之用。

中職6隊春訓基地皆位於南部，其中味全龍在斗六，樂天桃猿、富邦悍將分別在嘉縣球場、稻江，統一獅在台南亞太棒球訓練中心，中信兄弟在屏東中信公益園區，台鋼大本營則在高雄。

投資職棒市場常被視為無底洞，讓國內企業望之卻步，或接手幾年就打退堂鼓。中職今年回到6隊樣態，包括新成員台鋼在內的6家母企業都有雄厚資本，且願意長期經營，值得球迷進場以實際行動力挺。

中職第6隊 台鋼雄鷹狂燒逾11億資金

項目 金額

*經營保證金 3.6億

加盟金 1.2億

地方棒球振興基金 1億

兩次擴編選秀權利金 5250萬

兩次季中選秀簽約金 逾5500萬

兩台球隊大巴士 2400萬

營運成本 逾3億

打造訓練基地 逾1億

*經營滿5年後退還

★中職6隊春訓基地

球隊 春訓基地

味全龍 斗六球場

富邦悍將 稻江球場

樂天桃猿 嘉縣球場

統一獅 台南亞太訓練中心

台鋼雄鷹 *高雄國慶青埔球場

中信兄弟 屏東中信公益園區

*未來將移至高苑科大（台鋼科大）球場

製表：記者羅志朋

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