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Wing Stars助陣 陪雄鷹一起飛

2024/01/16 05:30

Wing Stars啦啦隊昨正式成軍，日後除了為台鋼雄鷹應援，也會跨足籃球台鋼獵鷹和台鋼足球隊。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕已橫跨棒、籃、足球3職業運動領域的台鋼集團，所屬的桂田文創旗下啦啦隊Wing Stars昨正式成軍，成為集團旗下的「第4隊」。Wing Stars成員除了「幸運女神」安芝儇，「清純精靈」朴旻曙Mingo也加入團隊，率領一群年輕新星，今年和台鋼雄鷹共同征戰一軍。

Wing Stars成員包括2位韓籍「幸運女神」安芝儇（左）及「清純精靈」朴旻曙（右）。（記者林正堃攝）

包括2位韓籍人氣女孩

Wing Stars以「台鋼第4隊」之姿成軍，從去年超過400位報名者中海選，之後安排集訓、海外移訓，目前包括兩位韓籍人氣啦啦隊女孩在內，成員共有15人。

橫跨棒、籃、足

3職業運動領域

領隊劉東洋透露，Wing Stars日後除了為台鋼雄鷹應援，也會跨足籃球台鋼獵鷹和台鋼足球隊。昨台鋼集團安排，雄鷹投手陳宇宏、獵鷹呂濟而和足球隊門將潘文傑，以學長之姿為學妹們獻上祝福。

Wing Stars成員幾乎都是素人出身，半年多來的成長，身為應援總監的安芝儇看在眼裡頗有感。安芝儇說：「一開始一度有點擔心她們，但表現真的很好，本來擔心她們跟不上進度，但她們每天持續練習，到後來反而是我要追上進度。」

成軍記者會前，Wing Stars才剛從南韓移地訓練返台，還在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事中表演。成員瑈瑈說，移訓課程除了舞蹈，還有歌唱、美妝和美姿美儀等課程，收穫很多。

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