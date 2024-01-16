吳德威︰擴編選秀、球員交易 台鋼勝過龍隊

吳德威（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年味全龍重回中職的首任領隊是吳德威，眼見台鋼雄鷹建軍一年多即將迎接首個一軍賽季，他認為，台鋼兩次擴編選秀和兩筆球員交易納入許多好手，這一點勝過龍隊。

吳德威指出，當年龍隊兩次擴編選秀從4隊挑人，後來成為主力球員並不多，台鋼能多挑1隊，選進10人的能力普遍不錯，加上兩次交易得到桃猿王朝班底王柏融、藍寅倫與王溢正及獅隊左投江承諺，大大提升團隊戰力，台鋼制服組和總教練洪一中確實有一套。

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吳德威表示，2019年4月龍隊花兩百多萬向富邦悍將買斷葉君璋合約，以葉總為核心打造教練團，操盤該年季中選秀指名劉基鴻、徐若熙與郭天信，台鋼等到洪一中和富邦合約走完才延攬入隊，等於少了8個月參與球隊運作，「如果洪總早一點到台鋼會不會更好？」

打造基地、認養主場

龍隊贏在起跑點

當初超前部署打造訓練基地和認養主場，吳德威認為龍隊贏在起跑點，他說，2019年6月龍隊就租斗六球場作為訓練基地，7月選進首批球員馬上就有場地練習，隨後與天母球場簽OT案當作主場，加上葉總主導選秀網羅大批年輕好手，透過系統化訓練和實戰養成，在去年開花結果奪冠。

吳德威現任於創投公司與桃園市體育發展基金會任職，即使離開龍隊多年仍十分關心職棒發展，他難忘葉總說過的話，「球隊內部紛爭愈少的球隊，愈有機會奪冠，充分授權總教練的球隊，就會有好結果。」

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