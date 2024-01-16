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綠葉球員轉職潮 葉竹軒任二軍教練

2024/01/16 05:30

葉竹軒 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職重回6隊規模，球員隊內競爭激烈只為搶得一席容身之地，近幾年自由球員、60人續約保護名單等制度，選手季後轉隊較以往頻繁，尤其是紅花球星各隊爭搶，但也有長期委身認命而稱職的「綠葉球員」，選擇接受球團安排轉職。

許禹壕（資料照）

富邦悍將「黑豆」葉竹軒轉任二軍內野教練，結束13年球員生涯，今天將以教練身分公開亮相，黑豆也留下史上最多509場二軍出賽紀錄，且是唯一突破500場的選手。

陳偉漢（資料照）

今年開季就滿37歲的葉竹軒，2011年自Lamigo桃猿隊（現樂天桃猿）起步，2021年轉戰富邦，儘管不擅言辭，但態度佳，去年都待在二軍，在後浪推前浪的浪潮下，結束球員生涯，球團也暖心提供教練職缺。

兄弟陳偉漢學習任教

去年仍現役、二軍出賽次多的選手，則是中信兄弟34歲的內野手陳偉漢的415場，和葉竹軒皆是多功能工具人，卡位一軍的時間雖不多，但都能拉長職棒生涯，葉竹軒13季已屬長壽，而陳偉漢若不計代訓時期，則打了9季，其中4季沒有在一軍出賽，去年底被球團列在60人名單外，日前也接受球隊安排轉任教練，昨天正式到屏東園區報到，他表示將以學徒的心情面對，學習如何當教練，也感謝學長王勝偉提攜，帶他一起訓練，視他為接班人。

許禹壕兼任二軍教練

現役二軍出賽最多的選手將是樂天桃猿29歲捕手許禹壕（353場），在球隊準備讓宋嘉翔接班、嚴宏鈞穩定表現的狀況下，許禹壕去年底在球團安排下兼任二軍教練。

許禹壕2013年選秀會入隊，帳面上僅有4季有一軍出賽紀錄、合計24場，球團考量許禹壕對球隊運作熟稔，今年讓他兼任教練，也為日後可能的正式轉職做準備。

王梓安選擇轉任球探

隊內轉職案例還有台鋼投手王梓安，上回一軍登板已是2021年，去年轉戰台鋼，二軍留下14場出賽、3.97防禦率，今年將34歲的他，選擇轉任球探。

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