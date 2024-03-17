撈哥正視聽 首打席轟大巨蛋

大巨蛋魅力無法擋！昨龍象大戰湧入19898名球迷，刷新中職史上公辦熱身賽單場最多觀眾人數紀錄，原紀錄為2015年3月14日桃園球場中信兄弟對Lamigo桃猿的7068人，單場票房收入粗估逾800萬元，儼然是「金雞蛋」；公辦熱身賽今天將在大巨蛋上演金控大戰，預售票賣出1.5萬張。（圖：記者林正堃，文：記者羅志朋）

〔記者羅志朋／台北報導〕在超難開轟的大巨蛋，兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠昨首局就轟出兩分砲，味全龍靠著6投攜手壓制，只讓中信兄弟擠出1支安打，最終以6：1擊敗兄弟，拿下中職公辦熱身賽在大巨蛋首戰勝利。

龍隊吉力吉撈．鞏冠首打席開轟，引爆大巨蛋近2萬名球迷歡呼。

（記者林正堃攝）

攻蛋下馬威

龍隊陳禹勳中繼1局讓兄弟3上3下。（記者林正堃攝）

引爆19898人歡呼

吉力吉撈昨賽前打擊練習曾把球扛出大牆，首局面對兄弟先發投手徐基麟，一棒轟出中外野大號兩分砲，全場近2萬名球迷發出響亮驚呼聲，總教練葉君璋賽後也說，「在大巨蛋好像不容易開轟，鞏冠這球一打就知道是全壘打，讓我滿驚訝的。」

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吉力吉撈神情顯得淡定，他表示，這球場很大，擊球時身體滿放鬆的，剛好掌握失投球，賽前練打就發現只要確實咬中球，球都滿會飛的，能否形成全壘打順其自然。

陳禹勳中繼

一軍開季添籌碼

本季陳禹勳從樂天桃猿轉戰龍隊，昨中繼1局用15球讓對手3上3下，葉總指出，去年底陳禹勳右手肘動刀，原本擔心傷勢復原狀況，看起來控球滿到位的，只要身體健康，開季在一軍名單機率很高。

陳禹勳剛脫離傷兵名單，改披龍袍首度在熱身賽登板，他說，上場聽到球迷喊叫聲，有點起雞皮疙瘩，跟投國際賽的感覺差不多，心情非常亢奮。

龍隊雖讓兄弟只敲1安，不過團隊守備發生3次失誤，葉總認為，失誤在春訓階段算滿正常的，熱身賽如果都沒發生問題並非好事，可以做一些調整，球員心態也會更專注。

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