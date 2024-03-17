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下剋上球兒 台鋼攻蛋12場合理

2024/03/17 05:30

台鋼教頭洪一中（左）與富邦教頭陳金鋒賽前先禮後兵。（台鋼提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕台鋼雄鷹今年要在大巨蛋出賽12場僅次於中信兄弟，讓總教練洪一中非常驚訝，他感謝各隊對台鋼的厚愛，也提出相當另類的觀點，「可能因為我們的實力比較弱，主場球隊覺得比較容易贏球。」

洪總指出，等了這麼多年終於有大巨蛋，對台灣棒球當然是好事，倒是台鋼今年要「攻蛋」12次讓他很意外，「受到大家這樣的愛戴跟抬舉，真的非常感謝，可能是因為球團行銷做的很好，製造出很多的話題，加上王柏融從日本回來，幾次補強進來的選手也有一定的知名度。」

球團行銷加持

洪總感謝各隊厚愛

洪一中認為，兄弟是中職最有人氣的球隊，各隊挑對手優先考慮兄弟非常合理，台鋼連1場一軍都沒打過，場次竟然是各隊第2多，或許是從戰力去考量，「球迷買票進來，看到贏球開心回家，明天還會想再來，各隊難得在大巨蛋比賽，想要提高贏球的機率，挑我們當客隊是說的過去的。」

洪一中表示，大巨蛋雖是今年最夯的話題，目前可能只是趕流行，值得注意的是，以往重大國際賽都以洲際為中心，未來一定轉到大巨蛋，天母、新莊、桃園變成副場地，因應台灣棒球重心可能會從中部移回北部，各隊還是應該把真正的主場經營好。

富邦悍將的「攻蛋」日程從5月底提前到今天，總教練陳金鋒指出，雖然亞錦賽、巨人交流賽期間都在忙球隊訓練，球團會勘後已經向教練團提出簡報，「我去過日本跟南韓的巨蛋，基本上不會差太多，畢竟是台灣第1顆巨蛋，當然非常期待，要比賽的是選手，希望他們好好享受。」

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