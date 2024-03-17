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HBL》北一13連勝 終戰普門搶第2冠

2024/03/17 05:30

普門中學李郁慈（右）拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

擊敗金甌 連3屆爭后

北一女中擊敗金甌女中，連3屆挺進冠軍賽。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕距離上次奪冠已超過10年的北一女中，昨在HBL女子組冠軍4強賽以79：65擊敗金甌女中，連3屆挺進總冠軍賽，今天將對決六度闖進冠軍賽的普門中學，矢志帶回隊史第2冠。

北一女在100學年摘下隊史首冠，近年雖然都能晉級4強，並在108、110、111學年打進冠軍賽，最後都敗給淡水商工，今年淡商無緣揮軍小巨蛋，北一女奪冠呼聲也水漲船高。

北一女主力米靖恩昨拿下10分，黃子芸僅2分進帳，但其他球員挺身而出，鄒沛宸攻下全隊最高的17分，另有6籃板、4助攻、5抄截，她說：「米靖恩、黃子芸遭對手嚴加看管，我就要跳出來幫忙。」

北一女本屆以13連勝不敗之姿挺進冠軍戰，距離重返榮耀只差1勝。總教練駱燕萍認為，球員經過首戰的洗禮後，期許能揮別緊張感，在關鍵一戰放開來打。

普門拉尾盤 逆轉陽明

普門昨最多落後10分，直到第四節才以一波18：7猛攻翻轉戰局，最終68：61逆轉陽明高中，收下隊史第6張決賽門票。普門隊史拿過4冠，97學年奪下首冠的當家主控李宜瑄，如今已升格為總教練，她希望這批球員在冠軍戰「微笑以對」，用挑戰者心態衝擊北一女。

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