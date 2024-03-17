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全英羽球公開賽》征歐驚奇連連 李哲輝、楊博軒晉4

2024/03/17 05:30

李哲輝／楊博軒（左）成為史上第2組闖進全英賽4強的台灣男雙。（資料照，取自BWF官網）

台男第2組 闖全英賽4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕從德國、法國到英國，世界排名15的李哲輝／楊博軒不斷締造驚奇，昨在全英羽球公開賽再以21：13、21：17收拾世界排名30的泰國組合蘇博／吉丁努彭，成為史上第2組闖進全英賽4強的台灣男雙，也保有取得巴黎奧運門票的機會。

為了提前適應歐洲時差，李哲輝／楊博軒決定先到德國參賽，沒想到竟一舉打進決賽並捧起冠軍，也累積不少信心。這次全英賽他們雖是自掏腰包參賽，但這筆錢沒有白花，兩人一路過關斬將，也是繼2020年李洋／王齊麟後，第2組挺進全英4強的男雙組合。

李哲輝／楊博軒4強將對決世界排名第5的馬來西亞強敵蘇偉譯／謝定峰，雖然過去3次交手尚未開胡，期待能挾著火燙手感推倒大馬組合，為台灣男雙再創歷史。

麟洋配、蔚馨配止步8強

另一組男雙李洋／王齊麟以14：21、22：24不敵印尼組合阿爾弗蘭／阿利安托，無緣晉級4強；混雙葉宏蔚／李佳馨也以21：11、19：21、19：21遭荷蘭塔柏林／皮克逆轉。

女單方面，西班牙前球后瑪琳以21：17、21：15打敗中國名將陳雨菲，收下對戰3連勝。戴資穎將和瑪琳爭奪決賽門票，雙方過往23次交鋒，小戴以12勝11負稍佔上風。

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