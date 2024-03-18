悍將華麗「開蛋」 12：1痛擊兄弟

中職2場在大巨蛋的熱身賽，共吸引36228人入場。

（記者陳志曲攝）

公辦熱身賽跨季7連不敗

岳政華首局首打席就擊出全壘打，也是兄弟唯一得分。

（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將公辦熱身賽氣勢如虹，昨本季初征大巨蛋，就給中信兄弟迎頭痛擊！悍將連同高國麟開轟在內，團隊單場13安、12：1獲勝，公辦熱身賽跨季7連不敗，再1場能平聯盟紀錄。

悍將高國麟初登大巨蛋首打席就開轟，助隊擊敗兄弟，悍將在公辦熱身賽跨季7連不敗，再1場能平聯盟紀錄。（記者陳志曲攝）

落敗的中信兄弟本季例行賽要在大巨蛋出賽最多場，但連同月初面對日職讀賣巨人、前天迎戰味全龍，兄弟近3度在大巨蛋出賽都沒能贏球，且3場僅各得1分。

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昨悍將1上靠范國宸安打先馳得點，1下兄弟岳政華面對陳仕朋擊出首局首打席全壘打，也是全場唯一得分，將比分扳平。不過，悍將2局上由高國麟陽春砲反擊重回領先，陳仕朋以5局、50球、失1分完成先發任務。

高國麟大巨蛋首打席就轟

悍將高國麟初登大巨蛋首打席，就將球送出中外野大牆。「賽前練打就覺得球似乎比較不會飛，沒有想過會打全壘打。」高國麟說，春訓時全隊都很努力，花很多時間在攻擊面，他也特地找陳連宏教練請教、調整，揮擊力量的釋放更好。

富邦悍將本季公辦熱身賽狀況佳，總教練陳金鋒坦言：「熱身賽說什麼都還不準，球季開始才算數。年輕選手表現不錯，比賽中也能累積更多經驗。現在是球隊的重整時期，表現好會讓他們更有信心。」悍將後天在天母對味全龍，將挑戰2022年中信兄弟以及2014年Lamigo共同保持的8連不敗聯盟紀錄。

兄弟近2戰僅拿2分

近兩戰僅合得2分的黃衫軍，昨不僅遭痛宰，守備還單場3失誤。打下團隊大巨蛋首轟，成為少數亮點的岳政華，賽後面色凝重。

岳政華說：「沒有想到那1轟有機會出牆，但球隊近期狀況比較低迷，還是希望盡量多以串聯攻勢為主，不要有現在還是熱身賽的想法。」

大巨蛋熱潮持續，昨週日金控大戰觀眾人數也有16330人，連同前一天龍象戰史上最多19898人，熱身賽唯二場次共吸引36228人入蛋觀戰，下一次大巨蛋中職賽事就是30日的開幕戰，由味全龍對樂天桃猿。

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