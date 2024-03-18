鈴木克服亂流 桃猿首勝開張

桃猿日籍投手鈴木駿輔先發5局只失1分，助隊擊敗味全龍，贏得公辦熱身賽首勝。（取自樂天桃猿FB）

〔記者吳清正／綜合報導〕樂天桃猿日籍投手鈴木駿輔克服剛開賽的不穩，先發5局只失1分，陳晨威擊出致勝的2分打點三壘打，昨作客斗六6：2擊敗味全龍，贏得公辦熱身賽首勝，終止2連敗。

開局就搶攻 對龍先馳得點

賽前樂天是唯一在公辦熱身賽0勝球隊，昨役第1局就發動攻勢，林立、梁家榮連續安打攻佔一、三壘，廖健富滾地球先馳得點。

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鈴木1局下對首名打者投出觸身球，再被吉力吉撈安打，鈴木在一、三壘有人時發生投手犯規，送給味全追平分。

2局上樂天先靠守備失誤上壘，2出局後林耀煌和陳晨威連續安打攻下2分，3：1再度領先。2局下，鈴木一上場被被鄭鎧文和劉時豪連續安打，之後連續解決9名打者，第5局先被安打再投出唯一的四壞球，對吉力吉撈又連投3壞球，樂天叫暫停後鈴木判若兩人，三振吉力吉撈再製造雙殺打，化解無人出局被攻佔一、二壘的危機，投5局被擊出4支安打，投出6次三振。

猿共敲16安 林立4支3

樂天第7局再發動一輪猛攻，林立、廖健富、朱育賢、嚴宏鈞、馬傑森安打追加3分，將比數拉開到6：1。

樂天共擊出16支安打，林立4打數3安打、跑回2分，梁家榮、廖健富、朱育賢、嚴宏鈞和林耀煌都打出雙安，味全打線以尚未獲得註冊的高中新人游擊手劉俊緯表現最出色，4打數3安打、跑回1分。

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