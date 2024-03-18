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全英公開賽》小戴4強止步 瑪琳失風度加戲

2024/03/18 05:30

戴資穎膝蓋不適，全英羽球公開賽止步4強。（美聯社）

膝傷硬拚 將返台治療

〔記者林岳甫／綜合報導〕經過連兩週征戰，台灣一姊戴資穎膝蓋出現不適，她昨凌晨在全英羽球公開賽女單4強難以對抗狀態不俗的西班牙前球后瑪琳，以13：21、12：21落敗無緣決賽，她將返台進行治療，期待能滿血回歸在4月9日登場的亞洲錦標賽尋求2連霸。

小戴要求制止閃光燈

瑪琳喊「Oh My God」

戴資穎在4強賽雖打出不少精彩回球，卻難以突破瑪琳，她坦言，「我跑動的速度不是很好，尤其瑪琳的速度又很快。」另外，由於全英賽不少觀眾會開閃光燈拍照，影響球員接發球，小戴只能向主審反應，想不到瑪琳不耐煩講出「Oh My God」，小戴直呼：「我沒想到她會說出這句話。」

戴資穎在法國公開賽於4強止步，在全英共戰4場，且每場比賽都是高強度，讓她的身體狀況並非最佳，接下來會返台治療。

昨晚登場的女單決賽，瑪琳首局化解5個對手局點以26：24拿下，在第二局更獲得11：1領先，且對手日本山口茜身體不適退賽，瑪琳繼2015年生涯二度於全英封后，也是本季首冠。

男雙方面，李哲輝／楊博軒以16：21、15：21不敵世界排名第5的馬來西亞蘇偉譯／謝定峰，吞對戰4連敗也無緣決賽，不過兩人最新世界排名升至14名，還有衝擊巴黎奧運門票的機會。

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