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PLG》台灣大主題週 林書緯19助攻創紀錄

2024/03/18 05:30

台灣大「Team Braves！我們來挺」勇士主題週第二日，邀請《不夠善良的我們》男主角賀軍翔（左2），與台灣大新媒體事業副總李芃君（右2）一同開球。（勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王洋將牧倫斯昨回歸繳出全隊最高27分，加上後衛林書緯送出19次助攻刷新聯盟紀錄，兩人率隊以129：104痛宰富邦勇士，終止4連敗。

林書緯 （國王提供）

勇士昨舉行主題週《TEAM BRAVES！我們來挺》，由台灣大新媒體事業副總李芃君，以及台灣大MyVideo共同出品的《不夠善良的我們》男主角賀軍翔擔任開球嘉賓，現場規劃一系列科技、戲劇及遊戲攤位活動，供球迷體驗。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，台灣大準備豐富的主題週活動，帶來精彩賽事，同時給球迷滿滿MyVideo、GeForce NOW、聯盟戰棋、MyMoji等科技娛樂，為籃球主題日注入更多娛樂元素，打造一場結合科技、體育和藝文的難忘盛會。主題日連續兩天氣氛熱絡，主場和平籃球館湧入破萬人潮。

國王在東亞超級聯賽獲第4名，昨回到PLG首戰，即便林書豪因足底筋膜炎缺陣，但全隊止敗情緒強烈，共8人得分上雙，牧倫斯貢獻27分、10籃板，楊敬敏進帳20分。

林書緯昨繳12分、19助攻，助攻數打破隊友曼尼高締造的聯盟例行賽單場最高17助攻，他說：「賽前教練設定要25次以上助攻，這有影響到我，隊友很想幫我達成紀錄，曼尼高是最興奮的。」他也在賽後記者會上承諾，打破紀錄會請隊友們吃飯。

勇士昨於主場陷入苦戰，總教練許晉哲認為，國王在結束東超後，又提升了一個等級，加上球隊這場防守不理想，導致最後大比分輸球。

勇士塞瑟夫繳全場最高29分、6籃板，強森進帳24分、15籃板。許晉哲坦言，這季在折損辛特力後，戰力衝擊相當大，等同少了一個領袖，「他在場上能給球隊很大安定感，防守變化也較多，他不在情況下，很多防守策略沒辦法用。」許總透露，近期仍會尋覓合適洋將，大限4月3日前也不排除洋將陣容會調整。

新竹攻城獅昨在艾夫伯砍全隊最高26分、高國豪挹注22分帶領下，以98：96力退福爾摩沙夢想家。目前第4名的攻城獅和第5的勇士勝差已擴大到2場。

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