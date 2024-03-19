卡森斯續約雲豹 非「主場限定」

「表弟」卡森斯續約台啤雲豹，將參與完整賽季，雲豹期待他能助隊一舉奪冠。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹昨天宣布和「表弟」卡森斯續約，預計在4月17日抵達台灣，這次非「主場限定」，將參與完整賽季，雲豹期待他的加入能助隊一舉奪冠。

4.17抵台 盼助隊奪冠

卡森斯1月份曾短暫為雲豹打了4場比賽，繳出場均22分、11.8籃板、5.5助攻，助隊取得3勝1負，榮膺單月最佳外援，也為雲豹主場票房注入強心針，場均進場觀眾從5500人起跳。

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雲豹執行長張建偉表示，卡森斯這次會待到球季結束，合約內容和上次差不多，長度則根據賽程時間來估計。

不過，上次卡森斯來台僅打了4場主場賽事，與1場和新竹御頂攻城獅的交流賽，張建偉表示：「本來卡森斯就沒有所謂的主場限定，只是因為上次他來的時候，剛好只有主場比賽，原則上每場都會出賽。」

待到球季結束 場場出賽

卡森斯預計4月17日抵台，雲豹將於20、21和台北戰神進行2連戰，4月28日南下作客高雄海神，屆時比賽將於鳳山體育館進行。

T1本季註冊大限已於3月17日截止，目前雲豹洋將除了卡森斯外，還有克羅馬、威廉斯及新加入的美籍好手特威。張建偉表示，當初簽下特威確實是為了卡森斯回歸做準備，「洋將陣容也需要輪替，特威是鋒線搖擺人，像克羅馬、威廉斯的位置都可協助輪替。」

雲豹目前以11勝8負位居聯盟第3，取得季後賽資格的機率相當高，如今多了卡森斯助拳，讓球團信心滿滿，張建偉說：「我覺得今年很有機會，簽下卡森斯唯一目標就是冠軍。」

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