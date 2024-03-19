足協欠球員錢還給扣繳憑單 潘文忠：一個月內查明

立委質詢足球協會積欠球員的錢尚未還，竟然發給球員扣繳憑單，教育部長潘文忠要求體育署1個月內查明清楚。 （記者塗建榮攝）

〔記者林曉雲、林岳甫／台北報導〕立委黃國昌昨在立法院質詢時踢爆，台灣男足在2022年底作客泰國踢友誼賽，贏得暌違3年半的國際賽勝利，但當時球員的出場費、獎金迄今都沒有領到。

欠旅行社2千萬 採分期付款

黃國昌指出，足球協會積欠球員的錢尚未還，竟然發給球員扣繳憑單，他認為這已涉及偽造文書，要求教育部查辦。教育部長潘文忠（見圖，記者塗建榮攝）要求體育署1個月內查明清楚。

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由於足協積欠債務是日積月累，前任足協理事長、現任行政院副院長鄭文燦在2022年10月上任前已為足協募集4千萬贊助款，只是任內適逢年底核銷，並非導致負債的主因。

足協在2022年底累積債務龐大，導致現金流短絀無法支付球員出場費與激勵獎金，其中最大筆欠款是旅行社約2000萬，還有球員出場費、獎金與集訓費、場地費、裁判費、電視轉播費、協會員工代墊款和廠商費用。

現任理事長王麟祥去年上任後就開始還款，去年償還約1千8百萬，今年則還了5百萬，共計還款約2千3百萬。

王麟祥：預計3月底給球員

王麟祥昨透露，上任後還是有給予出賽的選手及教練激勵獎金，只要踢出成績，也會給予獎勵，至於先前積欠的選手出場費等，預計在3月底清償。另外，足協欠款最多的旅行社部分，將採分期付款方式逐步還清。

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