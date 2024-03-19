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找歸化當務之急 陳信安︰速修國籍法 不限1人

2024/03/19 05:30

陳信安（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024全國國小籃球錦標賽3月23日將在雙北地區開打，昨邀請新北國王Q.戴維斯擔任國小籃球大使，另外政治大學球員游艾喆、宋昕澔，南山高中黃瀚陞、曹祐寧也現身鼓勵小球員。

全國國民小學籃球錦標賽3月23日開戰，邀請新北國王Q.戴維斯擔任大使。（國小體總提供）

國小籃球賽23日雙北開打

國小籃球錦標賽規模持續擴大，今年共有來自18個縣市、183校、318支球隊與會，參賽人數持續創新高，澎湖小球員也跨海來台共襄盛舉。

台灣男籃在亞洲盃資格賽慘敗，近期國內興起檢討聲浪，歸化球員部分傳出新竹攻城獅狄帝、福爾摩沙夢想家吉爾貝克有意願。

身為台灣首位歸化球員，戴維斯認為，現在PLG、T1洋將人數眾多，籃協不妨從中尋覓合適人選，前總教練帕克的人脈也可運用。

戴維斯︰2聯盟洋將可選材

不過，戴維斯認為，歸化球員只是國家隊的一部分，關鍵還是在本土球員，「球員保險很重要，球員能獲得妥善保障，不須去擔心受傷的問題，才能提高大家參與的意願。」

需具護框、籃板及外線

桃園領航猿副領隊暨發言人陳信安認為，國籍法得盡速修正通過，才能讓主事者盡快著手進行。他提到，台灣需有護框、籃板和外線能力的歸化球員，且可能得有2到3人，根據不同賽事來和本土球員搭配，長時間磨合才能上軌道。

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