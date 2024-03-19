左手拋投神技 厄文絕殺金塊

獨行俠後衛厄文（左三）絕殺金塊，並斬斷金塊5連勝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕獨行俠後衛厄文昨在讀秒階段用左手拋投破網，率獨行俠以107：105絕殺金塊，並斬斷金塊5連勝。

終場前2.8秒，獨行俠邊線發球，厄文從底線繞出後接到球，利用速度擺脫金塊約基奇的防守，在罰球線附近起跳，以左手拋投將球投出，結果神乎其技的拋進。

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厄文全場24分、7籃板及9助攻，最關鍵就是終場前這記21呎絕殺拋投，隊友東契奇、克勒貝爾看見進球，當下雙手抱頭一副難以置信的模樣。

厄文表示，「我以為離禁區很近，之後才發現其實離籃框很遠，只能說真的很幸運。」

厄文對用左手完成絕殺則自認稀鬆平常，畢竟他是後衛本來就要學會各種進攻技巧，所以從小就一直訓練左手，才能成就這次絕殺。

東契奇繳出37分、9籃板及3助攻，他對正在齋戒月的厄文還能有如此表現佩服得五體投地。

逢齋戒月禁食 東契奇佩服

信奉穆斯林的厄文現在日出後到日落前都要禁食，連水都不能喝，只能在日出前飲食。即使不吃不喝，厄文還是打得有聲有色，他將絕殺歸功於神，「齋戒月是個特別月份，我不去想有多苦，而是專注與神同行，並保持自律，我肯定有一個全能的神在保佑我。」

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