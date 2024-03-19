IOA高爾夫菁英賽》彭婕奪冠 職業生涯首回

彭婕（取自Epson Tour）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將彭婕昨在LPGA次級巡迴賽的IOA高爾夫菁英賽最終回合揮出67桿，以總桿202桿勇奪職業生涯首冠，抱回3萬美元（約94萬台幣）獎金。

30歲的彭婕在2017年轉職業，曾於台巡、中巡出賽，2022年時正式展開LPGA次巡生涯，可惜冠軍遲遲沒能開張；而她在美次巡的最佳成績為2022年太陽賭城菁英賽的並列第9。

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彭婕在IOA高爾夫菁英賽前兩回合分別繳出66、69桿。昨決戰最後一輪，彭婕出發時落後領先者4桿，她在第1、2洞連續進帳博蒂，持續縮小差距，第7、12洞再抓小鳥，第14洞雖吞下柏忌，但第17洞的關鍵博蒂讓她和競爭對手、美國瑪克迪並列第1，場面一度緊張。

瑪克迪致命柏忌退位

由於彭婕先打完18洞，只能等待對手表現，但瑪克迪最後一洞吞下致命柏忌，也把勝利拱手讓出。彭婕說：「我其實不知道排行榜狀況，只知道還有機會，但第17洞時我告訴自己，一定要抓下博蒂，最後結果如何就不重要了。」

苦熬7年終於如願抱回金盃，彭婕昨透露，其實原本已打算在今年賽季後結束美巡生活，「但拿下這座冠軍，感覺真的很棒，讓我又有動力繼續下去。」

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