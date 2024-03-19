12強賽組訓起跑慢 台灣隊要催油門

備戰世界12強棒球賽，日韓等強隊早已起跑，而台灣隊昨天才確定總教練人選，執掌帥印的曾豪駒必須快馬加鞭，籌組最強台灣隊。（資料照）

日韓以賽代訓 高強度備戰

曾豪駒小檔案

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒個性沉穩內斂，可望為代表隊的人和加分；不過，備戰12強賽的同時還要兼顧樂天桃猿二軍，台灣隊組訓起步又比日本、南韓晚，對他將是一大挑戰。曾豪駒得快馬加鞭，籌組最強台灣隊。

曾豪駒在2019年季後接任樂天總教練，當時的領隊劉玠廷就曾表示，選他是看中曾豪駒個性沉穩人格特質，可以在原總教練洪一中離隊後，發揮安定軍心的作用。去年底曾豪駒轉任樂天二軍總教練後，子弟兵也紛紛對曾總表達感謝。

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曾總身兼兩職 需要強心臟

曾豪駒執教風格並不會強勢要求選手一定要按照他的方式做，而是仔細觀察並和球員溝通後，根據每個人的特性和需求給予指導，因此雖然球員時期成績並不是特別突出，擔任打擊教練期間打造出「暴力猿」打線，5年期間贏得4次總冠軍，包括3連霸。只是，一級國際賽場場高壓，且屆時在大巨蛋迎客，獨當一面的曾總還需要鍛鍊更強的心臟抗壓力。

不同於日本隊井端弘和、南韓隊柳仲逸都是專任國家隊總教練，且日本隊已在3月初和歐洲聯隊進行2場交流賽，南韓隊這兩天更和赴韓進行海外開幕戰的教士和道奇各打1場，拉高對戰強度，兩戰比分都緊咬，經驗值無價。日韓有計畫以賽代訓，反觀台灣隊才剛確定總教練人選，曾豪駒還要兼顧職棒球季，勢必要花費更多心力，加上台灣隊在上屆12強賽首度打進複賽獲得第5名，球迷會有更高的期待。

12強B組分組賽將於11月14日至18日在台灣舉行，屆時有5國精銳部隊壓境，日韓也有機會登台，台灣隊除了網羅中職好手，由於旅外球員季後回歸，找到如上屆江少慶、張奕獨當一面的旅外投手，讓台灣隊如虎添翼，將是曾總刻不容緩的使命。

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