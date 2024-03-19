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確定12強教頭 曾豪駒負重前行

2024/03/19 05:30

世界12強棒球賽選訓委員會選出曾豪駒（中）擔任台灣隊總教練。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽選訓委員會昨召開第1次會議，通過由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒擔任台灣隊總教練，預定兩週內提出教練團名單，逐步展開備戰工作。

2024世界棒球12強賽

兩週內提教練團名單

13位選訓委員除了張家浩請假，出席的12人一致通過由中職推薦的曾豪駒擔任12強賽總教練。

兼任選訓委員會召集人的中職秘書長楊清瓏表示，由於12強賽比賽時間和中職季後賽很接近，在不影響各隊運作下，以二軍教練為優先，曾豪駒過去擔任一軍總教練，也有國家隊教練經驗，因此領隊會議一致推薦他出任總教練，也獲選訓委員認同。

曾豪駒表示，對於教練團成員已有初步人選，不限一軍或二軍教練，只要是優秀的教練都會納入考慮，將開始徵詢意願，也要拜會各隊領隊和教練團尋求協助。

曾豪駒曾任2019年12強賽和2023年經典賽打擊教練，對於更上層樓，他表示，只要是代表國家隊都難免有壓力，但更是一種榮耀，也希望把國家隊教練的經驗運用到今年12強賽。

年中赴美情蒐旅外球員

曾豪駒表示，狀況好的球員將優先考慮，若有具潛力的年輕選手也會納入，也為2026年經典賽做準備。情蒐小組預定6或7月前往美國觀察旅外球員，將由曾豪駒親自帶隊。

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