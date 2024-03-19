桃猿大巨蛋票價 內野熱區1400元

樂天桃猿昨公布大巨蛋場次票價，最貴是內野熱區1400元，最便宜是外野500元。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿球團昨公布大巨蛋場次票價，最貴是內野熱區1400元，最便宜是外野500元，本週四起將在全家售票網站與超商機台開放預售。

龍象猿拚人氣

考驗吸金功力

樂天把今年第1個主場3連戰、4月5至7日對兄弟改在大巨蛋進行，門票只劃分4個區域，按價位依序為內野熱區1400元、B1內野一般區1200元、L2內野一般區600元、外野500元。味全、兄弟的大巨蛋場次各劃分6區、7區，最高價位都是1880元，兄弟另有限量200席、票價3580元的「VIP尊爵席」。

請繼續往下閱讀...

大巨蛋從3月30日至4月7日，9天內7個比賽日都有賽程，由龍象猿三支球隊先後當主場，不僅有主題日安排，且適逢連假，隨著3隊都訂出票價，預售票開賣日也相近，球迷若口袋不深，勢必得選場次，主場票房表現不僅考驗三隊的人氣指數，密集賽事也將測試大巨蛋的吸金功力。

樂天啦啦隊Rakuten Girls在林襄、語芯離隊後加入4位新成員，昨由總隊長籃籃率領34人龐大陣容亮相，新賽季女孩們分成紅、白兩隊，合約將於月底期滿的韓籍成員李多慧並未現身，球團預告下半季會有不只1位、不侷限韓籍的外援加入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法