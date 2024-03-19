仇日情結放一旁 南韓瘋大谷

大谷翔平到南韓的2場表演賽合計5支0。 （美聯社）

2場5支0 谷迷還是愛

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平隨道奇到南韓出賽掀起旋風，不但讓美聯社撰文稱他可能是「最受南韓喜愛的日本球員」，還讓對手南韓國家隊教頭柳仲逸都想跟他要簽名，儘管他前天和昨天兩場表演賽合計5支0，但球迷和同樣在看台上觀戰的「大谷嫂」田中真美子一樣看得很樂。

南韓國家隊教頭想索簽名

道奇明、後天將和教士在首爾高尺巨蛋交手，正式揭開今年大聯盟球季序幕，而兩隊也在開打前先各進行兩場表演賽。道奇繼前天14：3大勝韓職培證英雄後，昨再以5：2擊敗南韓國家隊。只是兩場皆擔任先發2棒指定打擊的大谷並未敲安，前天吞下2次三振，昨則分別擊出內野飛球、外野飛球和內野滾地球。

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柳仲逸日前率隊練球時，就不諱言這是他第1次看到大谷，也很想跟這位很適合出現在漫畫裡的人物要簽名，但他更希望國家隊能珍惜跟大聯盟球隊交手的經驗，因為這是用錢也買不到的機會。南韓國家隊前天對教士以0：1敗北，昨動用郭斌在內9名投手對道奇累計被敲6安失5分，但也合計送出5次保送，而道奇投手群則送給南韓國家隊16K。

田中真美子在一壘側看台也成「嬌」點，她和大谷翻譯水原一平的妻子並肩而坐，而大谷父母及姊姊也坐在同一排觀戰。

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