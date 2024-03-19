晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

仇日情結放一旁 南韓瘋大谷

2024/03/19 05:30

大谷翔平到南韓的2場表演賽合計5支0。 （美聯社）

2場5支0 谷迷還是愛

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平隨道奇到南韓出賽掀起旋風，不但讓美聯社撰文稱他可能是「最受南韓喜愛的日本球員」，還讓對手南韓國家隊教頭柳仲逸都想跟他要簽名，儘管他前天和昨天兩場表演賽合計5支0，但球迷和同樣在看台上觀戰的「大谷嫂」田中真美子一樣看得很樂。

南韓國家隊教頭想索簽名

道奇明、後天將和教士在首爾高尺巨蛋交手，正式揭開今年大聯盟球季序幕，而兩隊也在開打前先各進行兩場表演賽。道奇繼前天14：3大勝韓職培證英雄後，昨再以5：2擊敗南韓國家隊。只是兩場皆擔任先發2棒指定打擊的大谷並未敲安，前天吞下2次三振，昨則分別擊出內野飛球、外野飛球和內野滾地球。

柳仲逸日前率隊練球時，就不諱言這是他第1次看到大谷，也很想跟這位很適合出現在漫畫裡的人物要簽名，但他更希望國家隊能珍惜跟大聯盟球隊交手的經驗，因為這是用錢也買不到的機會。南韓國家隊前天對教士以0：1敗北，昨動用郭斌在內9名投手對道奇累計被敲6安失5分，但也合計送出5次保送，而道奇投手群則送給南韓國家隊16K。

田中真美子在一壘側看台也成「嬌」點，她和大谷翻譯水原一平的妻子並肩而坐，而大谷父母及姊姊也坐在同一排觀戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。