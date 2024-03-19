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2度被兄弟「外放」 劉貴元敲首安

2024/03/19 05:30

22歲的劉貴元8局首打席就敲安，兄弟最終擊敗桃猿，終止在大巨蛋連敗窘境。 （中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／斗六報導〕昔日名教頭徐生明麾下美濃少棒子弟兵劉貴元，2020年選秀會第9輪才被中信兄弟選進。生涯曾2度被放在60人大名單外，今年22歲的劉貴元，公辦熱身賽都隨著一軍出賽，昨對樂天桃猿敲出熱身賽首安，努力有了初步成果。

未保留首安球有念想

中信兄弟昨2：1贏球，終止在大巨蛋連吞2敗窘境。劉貴元昨6局替補守中外野，8局個人首打席就敲安。由於僅是熱身賽，劉貴元並未保留這顆首安球，而是期待日後例行賽也能發揮。

劉貴元坦言，往年被放入名單外，雖又被球團簽回，仍難免會難過。他說：「也是自己沒表現好，才會被放名單外。每年都告訴自己，不能想著自己還年輕，每年都有新人進來，不能只是一年過一年。」劉貴元也提到，以自己身形，打高飛球反而不利，外籍打擊教練丹尼爾建議將球打強，觀念頗符合他的型態。

先發5局失1分

魏碩成喊狀況糟

兄弟昨由開季輪值人選之一的魏碩成先發，帳面上交出5局失1分成績，5次四壞球卻偏高。「狀況很糟！」魏碩成說，整體狀態不到位，但能提早面對課題亦非壞事，昨球運不錯，也要感謝隊友守備幫忙。

兄弟前兩戰在大巨蛋只各拿1分，昨也僅以1分差贏球。賽後，教頭平野惠一卻認為比賽內容是他想看到的。「以守備為中心，守住領先到最後一刻，對選手來說也是很好的養分。」

昨3局下出現插曲，猿隊去年打擊王梁家榮挨魏碩成觸身球退場，猿球團表示，觸身球打中梁家榮右側前臂，初步檢查判定骨頭沒事。

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