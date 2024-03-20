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在此首轟、100轟 高國慶府城完美謝幕

2024/03/20 05:30

高國慶生涯首轟和100轟都在府城擊出。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管無緣到大巨蛋和亞太棒球村出賽，高國慶在台南球場榮耀引退更具意義，因為他的生涯首安、首轟和100轟都在府城擊出，在中職至少轟出100發全壘打的打者中，他更是在台南開轟數第1人，如今甚至還有最後一次機會締造最老開轟紀錄。

最老開轟紀錄 還有機會

在3年前統一獅領隊蘇泰安希望他考慮引退時，高國慶堅持繼續當球員，甚至還爭取到一紙兩年合約，當時他目標就是在台南新球場亞太棒球村引退，也希望有機會到大巨蛋出賽。只是高國慶去年季後確定卸下球員身分，也讓他與這兩座新球場無緣，但對生涯累計134轟的「綠色坦克」來說，台南是最佳謝幕球場。

台南54轟 百轟打者最多

2004年3月14日的個人首轟，就是一發技驚四座的滿貫全壘打，高國慶向台南獅迷展示火力，2015年5月7日再從羅力手中轟出生涯第100轟，而至今最後一轟也是在台南擊出，是2020年9月30日砲轟李振昌。高國慶生涯在台南轟出54發全壘打，也是中職至今24名至少百轟打者中最多。

現年45歲的高國慶只要在5月26日引退賽開轟，就將改寫曾智偵保持的44歲又131天紀錄，締造最老開轟新猷。

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