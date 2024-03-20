晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

高教練期許 讓選手不帶遺憾離開

2024/03/20 05:30

高國慶昨在引退記者會上數度哽咽，紅了眼眶。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅高國慶今年轉任二軍首席教練，他表示，教練工作比他想像的還要複雜許多，還在學習當中，希望能幫助球員提升能力，讓選手不再帶著遺憾離開，也期許年輕球員像他一樣打到40歲以上。

高國慶表示，20年的職棒生涯中，看過太多很努力的選手，卻因為沒有機會，帶著遺憾、甚至抱怨離開球場，因此除了幫助他們提升能力，也要清楚了解選手的特性，不要因為教練的誤解、誤判，讓他們失去機會，最後帶著遺憾離開。

高國慶不諱言，曾經想過如果在統一沒有機會了，轉到別隊再打球，但是現實是已經44歲了，應該沒有球隊要了，雖然3年前婉拒球隊轉任教練的安排，但是也開始用教練的角度來看比賽，什麼狀況要怎麼處理，這個時候那位選手可以完成任務，為教練工作做準備。

打到40歲以上 首重心態

高國慶表示，實際開始教練工作後，才知道要做的事真的很多，不再像球員那麼單純，只要好好準備比賽，即使表現不好，修正再加強就好了，現在只要球員出狀況，教練什麼事都要顧到。

高國慶認為，要打到40歲以上，最重要的是心態，永遠要求新求變、不能自滿，更不要有「讓給年輕人」的想法，現在資源、運科比他剛進職棒的時候好太多，選手只要好好運用，一定能延長棒球生涯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。