高教練期許 讓選手不帶遺憾離開

高國慶昨在引退記者會上數度哽咽，紅了眼眶。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅高國慶今年轉任二軍首席教練，他表示，教練工作比他想像的還要複雜許多，還在學習當中，希望能幫助球員提升能力，讓選手不再帶著遺憾離開，也期許年輕球員像他一樣打到40歲以上。

高國慶表示，20年的職棒生涯中，看過太多很努力的選手，卻因為沒有機會，帶著遺憾、甚至抱怨離開球場，因此除了幫助他們提升能力，也要清楚了解選手的特性，不要因為教練的誤解、誤判，讓他們失去機會，最後帶著遺憾離開。

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高國慶不諱言，曾經想過如果在統一沒有機會了，轉到別隊再打球，但是現實是已經44歲了，應該沒有球隊要了，雖然3年前婉拒球隊轉任教練的安排，但是也開始用教練的角度來看比賽，什麼狀況要怎麼處理，這個時候那位選手可以完成任務，為教練工作做準備。

打到40歲以上 首重心態

高國慶表示，實際開始教練工作後，才知道要做的事真的很多，不再像球員那麼單純，只要好好準備比賽，即使表現不好，修正再加強就好了，現在只要球員出狀況，教練什麼事都要顧到。

高國慶認為，要打到40歲以上，最重要的是心態，永遠要求新求變、不能自滿，更不要有「讓給年輕人」的想法，現在資源、運科比他剛進職棒的時候好太多，選手只要好好運用，一定能延長棒球生涯。

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