應援曲意外爆紅 葉保弟拚一軍先發

台鋼葉保弟應援曲意外爆紅。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕特殊曲風、「保勝大弟」應援口號，加上台鋼啦啦隊Wing Stars載歌載舞，讓葉保弟還沒正式一軍亮相，近期就意外爆紅。但對葉保弟而言，他進入職棒的起點比其他選手更艱辛，過程要比應援曲更動人。

選秀落榜 從訓練員做起

前年選秀會，正逢台鋼初成軍，台鋼選了26輪、30人，但不見葉保弟名字。選秀會落選後，葉保弟透露，由於興趣使然，當時一度想進服飾業上班，過了大約2、3個月，才接到台鋼通知，但球隊給他的並非自培約，而是不保證會轉球員的訓練員合約。

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缺人手頂替 拿到自培約

決定以訓練員身分加入球隊後，葉保弟開始餵球、搬球具等工作，直到年底球隊比賽缺人手，才有機會頂替。葉保弟說：「當時林振賢教練要我先打打看，後來年底球隊尾牙，就給我一份自培合約。」

成為自培選手、再歷經二軍力爭上游，葉保弟去年5月成為正式球員。葉保弟坦言：「教練們一直給我機會，讓我能展現自己，很感謝教練們的信任。」

開季前，葉保弟應援曲意外爆紅，球迷紛紛「敲碗」葉保弟卡位一軍先發。葉保弟笑說，有些意外應援曲會爆紅，他笑說：「有看到網友留言，也多了一份企圖心。」

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