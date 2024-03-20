中職公辦熱身賽》曾子祐開路 3安屠龍

台鋼雄鷹一棒曾子祐敲出3安，助隊擊敗味全龍。 （記者廖耀東攝）

大王保送追平 魔鷹致勝打

〔記者林宥辰／斗六報導〕台鋼雄鷹和味全龍昨首度在公辦熱身賽交手，雙方形成投手戰，台鋼曾子祐、魔鷹兩位打者同場上演猛打賞，幫助球隊終場3：1贏球。

龍隊2局上靠張政禹內野安打先馳得點，但洋投鋼龍4局無失分退場後，5局接替的呂詠臻遇上亂流，台鋼一度連5打席上壘。滿壘狀況下，王柏融選到保送追平、魔鷹擊出超前分安打。

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昨擔任開路先鋒的狀元郎曾子祐，單場3安猛打賞，公辦熱身賽累積打擊率高達5成38，狀況火燙。賽後受訪時，從他身邊走過的外籍打擊教練路易士，笑著用中文說：「安打王」來形容子弟兵。

曾子祐說，自己近況的確是還不錯，球都看得清楚，但畢竟現在還是熱身賽，要想辦法維持好的動作跟想法，希望能複製到例行賽。

談到今年春訓，曾子祐說：「去年一整季沒有特別不好，因此到今年春訓，都維持一樣的打法跟訓練，並加強揮棒速度。」

三振撈哥 王躍霖單局2K

台鋼5局取得2分領先後，8、9兩局分別推派王躍霖和洋投雷公把關，王躍霖面對去年一起奪冠的老東家，包含三振全壘打王吉力吉撈．鞏冠在內，單局2K，而雷公也投出三上三下，封鎖勝利。

台鋼總教練洪一中說，目前牛棚配置的初步規劃，大概就是王躍霖佈局、雷公負責最後1局，目前運作算順利。對於佈局投手角色不陌生的王躍霖，昨是他公辦熱身賽首度出賽，他說：「不論什麼位置，只要保持健康就能有自信，盡全力完成教練賦予的任務。」

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