晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職公辦熱身賽》曾子祐開路 3安屠龍

2024/03/20 05:30

台鋼雄鷹一棒曾子祐敲出3安，助隊擊敗味全龍。 （記者廖耀東攝）

大王保送追平 魔鷹致勝打

〔記者林宥辰／斗六報導〕台鋼雄鷹和味全龍昨首度在公辦熱身賽交手，雙方形成投手戰，台鋼曾子祐、魔鷹兩位打者同場上演猛打賞，幫助球隊終場3：1贏球。

龍隊2局上靠張政禹內野安打先馳得點，但洋投鋼龍4局無失分退場後，5局接替的呂詠臻遇上亂流，台鋼一度連5打席上壘。滿壘狀況下，王柏融選到保送追平、魔鷹擊出超前分安打。

昨擔任開路先鋒的狀元郎曾子祐，單場3安猛打賞，公辦熱身賽累積打擊率高達5成38，狀況火燙。賽後受訪時，從他身邊走過的外籍打擊教練路易士，笑著用中文說：「安打王」來形容子弟兵。

曾子祐說，自己近況的確是還不錯，球都看得清楚，但畢竟現在還是熱身賽，要想辦法維持好的動作跟想法，希望能複製到例行賽。

談到今年春訓，曾子祐說：「去年一整季沒有特別不好，因此到今年春訓，都維持一樣的打法跟訓練，並加強揮棒速度。」

三振撈哥 王躍霖單局2K

台鋼5局取得2分領先後，8、9兩局分別推派王躍霖和洋投雷公把關，王躍霖面對去年一起奪冠的老東家，包含三振全壘打王吉力吉撈．鞏冠在內，單局2K，而雷公也投出三上三下，封鎖勝利。

台鋼總教練洪一中說，目前牛棚配置的初步規劃，大概就是王躍霖佈局、雷公負責最後1局，目前運作算順利。對於佈局投手角色不陌生的王躍霖，昨是他公辦熱身賽首度出賽，他說：「不論什麼位置，只要保持健康就能有自信，盡全力完成教練賦予的任務。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。