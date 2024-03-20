中職公辦熱身賽》猿、獅砲聲隆隆 梁家榮3分彈定音

桃猿梁家榮關鍵3分彈，助隊險勝統一獅。（樂天球團提供）

2隊合攻18分、25安

〔記者徐正揚／綜合報導〕樂天桃猿昨在台南與統一獅合演打擊大亂鬥，兩隊各攻出1個6分超級大局，共得18分、擊出25支安打各是今年公辦熱身賽單場最多、次多，樂天靠梁家榮單場2安含關鍵3分彈貢獻4分打點以10：8險勝統一，以1勝1敗結束與統一的2場對戰。

暌違6年 廖健富再轟

樂天1局下先靠林立、梁家榮連續安打先馳得點，廖健富跟著轟出2分彈，樂天才攻3人次就取得3：0領先，廖健富這1棒是他今年公辦熱身賽第1支長打，也是繼2018年3月12日生涯首場公辦熱身賽後，暌違6年再於公辦熱身賽開砲，那場也在台南也對統一。

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統一前3局都是3上3下，4局上邱智呈率先轟出全壘打，帶動打線猛攻10人次鯨吞6分以6：3超前，樂天5局下由朱育賢二壘安打重啟攻勢，邱丹、林耀煌相繼建功追平比數，梁家榮轟出3分彈助樂天以9：6拿回領先，6局下林耀煌幸運內野安打加買1分保險，統一9局上最後反撲只靠何恆佑安打扳回2分。

兩隊共得18分超越16日首次交手，共擊出25安只比15日富邦對統一少1支，樂天有15安，以新秀林耀煌3安打3打點最亮眼，梁家榮、廖健富都有2安含1轟。

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