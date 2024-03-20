大谷vs.達比修夢幻對決 今首爾登場

教士先發投手達比修有。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇在台灣時間今晚6點於首爾高尺巨蛋迎戰教士，將以「大谷翔平vs.達比修有」戲碼揭開本季大聯盟序幕，大谷能否從偶像達比修手中敲出首安、甚至首轟，除了滿座1萬6千人，全球也都在關注。

道奇大谷翔平對決偶像。（法新社）

道奇今、明和教士交手，今由去年季後從光芒交易過來的葛拉斯諾先發，明換日籍生力軍山本由伸上陣，兩場海外賽門票早已售罄，甚至傳出黃牛票炒到1張近台幣10萬。

請繼續往下閱讀...

首度對決 達比修︰公事公辦

37歲的達比修生涯第4度扛開幕戰先發，他雖期待和擔任道奇先發2棒DH的同袍大谷在大聯盟首次對決，但也強調將公事公辦，「我們常常在一塊訓練，但這次是以對手身分對決，我會好好研究他，不帶個人情感。」兩人過去都效力日職火腿鬥士，還是去年經典賽日本隊隊友，29歲的大谷更以達比修為偶像。

葛拉斯諾和達比修也有私交，他表示兩人的經紀人都是沃爾夫，自己也常傳訊息向達比修請益，還以「投球大師」尊稱這位前輩。葛拉斯諾在2021年也曾擔任光芒開幕戰先發，轉戰道奇後則有前3棒貝茲、大谷、佛里曼「MVP連線」當後盾，而教士打線也有馬查多、金河成等球星受注目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法