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羅素外線射鷹 湖人重返老9

2024/03/20 05:30

D.羅素昨飆全場最高27分，助湖人重返西部第9。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕為季後賽資格努力的湖人，昨有3名球員得分突破20分，後衛D.羅素繳出全場最高27分，助隊以136：105擊敗老鷹，目前以37勝32負重返西部第9。

183顆三分球 平隊史紀錄

28歲的羅素上季重返洛杉磯，表現持續精進，這季三分球命中率42.4%，寫下生涯新高。昨面對老鷹，他投進6顆三分球，單季三分球累積183顆，追平名將范艾克索在1994-95球季締造的隊史紀錄，還有機會持續堆高，甚至朝單季200顆三分球邁進。

「這真的很酷！」羅素認為，這是在每場比賽中努力的紅利，也會激勵自己繼續往前邁進。湖人總教練漢姆則稱讚，他是史上最棒的射手，「希望他可以保持侵略性，我們很需要他的三分火力。」詹姆斯繳出25分、10助攻，前役不慎傷到左眼的A.戴維斯昨不受影響正常出賽，繳出22分、15籃板。

勇士無緣逆轉尼克

前役擊敗湖人剛回到西部第9的勇士，昨面對尼克在決勝節失誤連發，失去逆轉戰局的機會，最終以112：119落敗，落到西部第10。尼克布朗森繳出全場最高34分，哈特打滿全場貢獻10分、11籃板、11助攻。

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