王維中校正心態 味全完封「不敗」悍將

陳冠偉（右）後援1局三上三下，郭天信（左）也在8局下敲出三壘打清空壘包。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍王維中昨先發4局無失分，和4名後援投合力投出完封，助隊以3：0擊敗富邦悍將，終止2連敗，富邦吞下公辦熱身賽首敗，3連勝、4連不敗終止。

味全龍王維中改變追求完美的心態，昨先發4局無失分奪勝，讓悍將吞下公辦熱身賽首敗。 （記者林正堃攝）

王維中被擊出4支安打，雖然隊友發生2次失誤，王維中製造2次雙殺打化解危機，投出4次三振，沒有四壞球，之後由林凱威、伍鐸、陳禹勳和陳冠偉接手，林凱威和陳冠偉讓富邦3上3下。

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先發4局無失分

葉總：有助投長局數

味全總教練葉君璋表示，王維中的投球越來越好，投球動作流暢而輕鬆，球速和控球也很到位，因投球流暢減少肩膀負擔，對他今年重返先發要投長局數會很有幫助。

一句「不必想要完美」獲解放

王維中上一場對統一獅只投2.2局就用了64球，被擊出4支安打失3分，包括1支全壘打。他表示，上一場想要投得很完美，結果適得其反，用球數也很多，賽後葉總和投手教練賈西都告訴他，不必想要完美，這是他第二次聽到這句話，上一次是在釀酒人2A時葛雷諾告訴他，顯然太追求完美是他的毛病，所以這場不再想太多，單純攻擊好球帶。

為了重返先發投長局數，王維中春訓除了加強體能也成功減重。他表示，開訓時體重接近3位數，靠著戒掉油炸食物，現在只剩92公斤，投球真的輕鬆很多。

味全前3局只擊出2支安打，第3局先靠著四壞球上壘，新加盟的郭嚴文和鄭鎧文連續安打先馳得點，1：0領先。第8局味全攻勢再起，靠著失誤和四壞球上壘，2出局後代打的郭天信擊出三壘打清空壘包，將比數拉開到3：0。

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